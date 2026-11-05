가장 비싼 투수도 메츠가 만들어주나? "소토와 같은 상황이 벌어질 것", LAD 큰일 났네!

LA 다저스 태릭 스쿠벌이 지난달 4일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 애틀랜타 브레이브스와의 디비전시리즈 1차전에서 선발등판해 1회초 투구를 하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]보통 투수와는 10년 이상의 장기계약을 하지 않는다. 야수에 비해 부상 위험이 높고 실제 발생 빈도가 잦기 때문이다.

LA 다저스 야마모토 요시노부가 2023년 12월 12년 계약을 하게 된 것은 협상 당시 뉴욕 양키스, 필라델피아 필리스, 샌프란시스코 자이언츠 등 빅마켓 구단들이 대거 쟁탈전에 참여한데다 당시 그의 나이가 25세에 불과했기 때문이다.

메이저리그 역사상 10년 이상의 장기계약을 한 선수는 총 29명(연인원)으로 투수는 단 2명 뿐이다. 40년 전인 1976년 우완 웨인 갈란드가 클리블랜드 인디언스와 10년 230만달러에 계약한 것이 최초의 사례이고, 야마모토가 두 번째다.

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그렇다면 이번 오프시즌 그 세 번째 투수가 탄생할까. 후보는 역대 FA 투수 최대어로 평가받는 좌완 태릭 스쿠벌이다.

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

스쿠벌은 2024~2025년 연속 아메리칸리그 사이영상을 수상했다. 올시즌에는 26경기에 선발등판해 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진, WHIP 0.96을 마크했다. 최근 3년간 546이닝 동안 평균자책점 2.42를 기록했다. 같은 기간 평균자책점 부문서 크리스 세일(2.36)에 이어 2위다. 실력만 놓고 본다면 10년 계약을 해도 모자랄 판이다.

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하지만 스쿠벌은 1996년 11월 생으로 이제 30세가 됐다. 내년이 30세 시즌이라고 본고 10년 계약을 한다면 2036년, 즉 39세 시즌까지 보장받는 셈이 된다. 야마모토의 계약 마지막 시즌 나이인 36세보다 3살이 많다. 갈란드는 26세부터 10년 계약이 적용됐다.

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2019년 12월 29세의 나이에 9년 3억2400만달러 계약을 한 뉴욕 양키스 게릿 콜의 마지막 시즌인 2028년 나이는 37세이다. 또한 좌완 맥스 프리드가 양키스와 맺은 8년 2억1800만달러 계약은 그의 나이 38세에 종료된다.

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다시 말해 스쿠벌에게 39세까지 보장하는 10년 계약을 제시하는 구단이 나오겠냐는 것이다.

야마모토 요시노부의 역대 투수 최고액 기록이 태릭 스쿠벌에 의해 깨질 것으로 보인다. UPI연합뉴스

이 때문에 최근 현지 유력 매체들이 내놓은 FA 랭킹 및 예상 계약규모(projections)를 보면 스쿠벌에 대해 10년 계약을 제시한 곳은 별로 없다.

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ESPN은 8년 3억5200만달러, MLBTR은 9년 4억2500만달러, 디 애슬레틱 팀 브리튼 기자는 9년 4억500만달러, 단장 출신 칼럼니스트 짐 보든은 계약기간을 특정하지 않고 3억5000만~5억달러를 각각 예상했다. 반면 통계전문 팬그래프스는 10년 3억8000만달러를 제시했다.

앞서 ESPN이 지난 10월 스쿠벌의 계약 규모를 전문가 27명에 물은 결과 평균 계약기간은 8년, 총액은 3억5500만달러였다. 27명 중 59%인 16명은 야마모토의 투수 최고액 기록을 넘어설 것으로 봤고, 21명은 노사단체협상이 불발돼 락아웃이 시작될 12월 2일 이전에 그가 새 둥지를 찾을 것으로 예상했다.

태릭 스쿠벌. AFP연합뉴스

관건은 역시 쟁탈전 양상이다. 원소속팀인 다저스와 뉴욕 메츠, 시카고 컵스가 가장 적극적으로 달려들 것이라는 전망이 나온다. 선수 1명에게 4억달러 이상을 베팅할 수 있는 구단들이다. 특히 최고 부자 구단주 스티브 코헨이 이끄는 메츠가 유력하다는 의견이 다수다.

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ESPN 호르헤 카스티요 기자는 지난 4일(한국시각) 현지 팟캐스트 '베이스볼 투나잇'에 출연해 "코헨이 스쿠벌을 원하면, 그는 스쿠벌을 영입할 것"이라며 "스쿠벌은 후안 소토와 마찬가지로 스캇 보라스의 고객이다. 소토에게 양키스가 16년 7억6000만달러까지 제시했으나, 메츠는 15년에 그보다 좀더 많은 금액을 오퍼했다. 이번에도 그런 일이 벌어질 것이라고 본다"고 내다봤다.

메츠는 2024년 12월 '소토 쟁탈전' 때 라이벌 양키스보다 많은 7억6500만달러(약 1조272억원)에 15년 계약을 제시하며 그를 품에 안았다. 이번에도 치열한 영입 경쟁을 거쳐 결국 메츠가 승리할 것이라는 전망이다. 5억달러(약 6714억원)까지 치솟을 지는 지켜볼 일이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com