"성한이형한테 밥 사달라고 해" 이런 행운이? 최소 실책 1위팀의 진짜 비결[가고시마 리포트]

SSG 랜더스의 키스톤 콤비 박성한과 정준재. 사진=SSG 랜더스

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[가고시마(일본)=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스는 올 시즌 가장 탄탄한 수비 기록을 보여준 팀이다.

시즌 85실책으로 삼성과 함께 최소 실책 공동 1위를 기록했고, 팀 야수 수비율(FPCT) 역시 0.986으로 1위다. 리그 평균이 0.983이고, SSG는 삼성(0.985), KT(0.985) 등 팀 순위가 더 높은 팀들보다도 견고한 수비력을 보여줬다.

지난해 마무리캠프를 앞두고 SSG에 처음 합류해 1년간 호흡을 맞춘 조동찬 수비코치는 "수비율이 1위인건 사실 모르고 있었다. 코치로서 기분이 좋지만, 사실 수비율보다도 팀 병살 성공 횟수 1위(137번)라는 걸 들었는데 그게 더 기분이 좋고 뿌듯했다"며 미소지었다.

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진통이 있었기에 더 의미있는 성적표다. 핵심 야수들의 부상 이탈이 이어지면서 수비 전체도 흔들릴 뻔 했다. 어려운 고비들을 넘기면서 시즌을 완주했고, 전반기보다 후반기 성적이 훨씬 좋았기에 이 기록이 더욱 값지다.

조동찬 코치는 "사실 시즌 시작은 좋지 않았다. 거의 난장판이었다. 그런데 2루수 정준재가 자기 역할을 어느정도 조금씩 해주니까, (박)성한이랑 키스톤이 맞아 떨어지면서 센터라인이 많이 강해진 것 같다"면서 "확실히 2루 수비 안정감이 좋아지면서 박성한까지도 시너지가 난 것 같다"며 수비 안정의 '키'로 정준재의 성장을 꼽았다.

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회 호수비를 펼치고 오태곤과 하이파이브를 나누는 SSG 정준재. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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정준재 뿐만 아니라 1루수 전의산의 복귀 그리고 1루와 3루 겸업까지 하는 고명준의 역할 확대, 건재한 박성한의 전 경기 출장까지. 실력파로 소문난 수비 메인 조동찬 코치와 이제 플레잉을 떼고 정식 코치로 선임된 팀 프랜차이즈 출신 김성현 코치의 협업. 성장이 절실한 20대 내야수들에게는 생생한 코칭을 받을 수 있는 행운의 환경이다.

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특히 정준재는 혹독한 반복 훈련을 통해 공수에서 성장했다. 부임 하자마자 정준재의 가능성을 눈여겨보고 있었던 조동찬 코치는 "혼내기도 많이 했다. 원체 좌우 범위가 넓은 친구라 정확성만 되면 정말 좋아지겠다 싶었다. 다만 아직 상황적인 판단에서 부족한 면도 있다. 공이 가면 어떻게 움직일지, 어떤 상황에서 어떤 플레이를 해야할지에 대해 판단이 부족할 때가 있다. 그런 부분에 대해서는 김성현 코치가 이야기를 많이 해주고, 저는 경기 시뮬레이션에 대해 이야기를 많이 해주고 있다"고 설명했다.

10일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 SSG의 경기. 5회말 무사 1루 KIA 박재현 도루를 SSG 박성한이 차단하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.10/

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전체 수비의 핵심을 잡아야 할 선수로는 단연 유격수 박성한의 역할을 꼽았다. 조동찬 코치는 "(최)정이는 이제 나이도 있고, 3루보다는 유격수가 리더 역할을 해주는 게 맞다. 아직 성한이도 어리다고 볼 수 있지만 그래도 지금 리더를 해줘야 한다. 나보다는 김성현 코치와 가까우니 자주 대화를 하는데, 김 코치가 성한이에게 조언을 많이 해주고 있다"고 설명했다.

김성현 코치는 "성한이가 리더 역할을 하기 위해서는 성향을 조금 바꿀 필요가 있을 것 같았다. 그래서 일단은 키스톤인 준재와 대화를 많이 하라고 했다. 조금씩 노력하다보니 이제 준재와도 대화를 많이 한다"고 했다.

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선수로도 함께 뛰었고, 박성한과 정준재의 신인 시절부터 가까이에서 지켜봐왔기 때문에 김성현 코치는 가장 필요한 조언을 건넨 셈이다. 김 코치는 "작년에 준재에게 한달에 한번씩 무조건 성한이형한테 밥 사달라고 해서 같이 밥먹으라고 했는데 한번도 사달라고 안하더라. 먼저 다가가는 성격이 아니었다. 하지만 나는 일단 내야수들끼리는 친해야 한다고 생각한다. 지금도 많이 노력하고 있지만, 더 노력해줬으면 한다"고 진심 어린 조언을 했다.

조동찬 코치. 사진=SSG 랜더스

옆에 있던 조동찬 코치도 "성한이와 준재가 이제는 정말 대화를 많이 한다. 경기 중에도 둘이 경기 상황에 대해 이야기를 많이 나누는 모습이 보인다"며 호흡이 맞아가는 키스톤 콤비를 뿌듯하게 바라봤다.

고관절 수술을 받은 최정은 내년 3루 수비 복귀에 대한 의욕을 드러내고 있다. 최정의 복귀 시점과 복귀 이후 컨디션에 따라 SSG의 내야 구성도 완전히 달라진다. 조동찬 코치는 최정의 부상 이탈이 "빠진 순간 팀 전체가 엄청난 마이너스였다"고 돌이켰다. 최정의 수비 복귀에 대해 김성현 코치는 "재활 끝나고 지금 조금씩 올리고있는 단계다. 그리고 본인이 너무 수비를 하고 싶어한다. 그 의욕이 엄청 커서 충분히 가능하다고 본다. 스프링캠프 전까지 100%를 만들어서 뛰고 싶다고 한다"고 전했다.

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김성현 코치. 사진=SSG 랜더스

조동찬 코치는 "3루는 일주일에 정이가 3경기, (안)상현이 2경기, 명준이 1경기 정도로 번갈아가며 시즌을 치를 수 있다면 가장 이상적일 것 같다. 올해 전역한 전의산도 핸들링도 괜찮고, 송구 자체가 좋다"면서 "수비는 결국 기둥이 없으면 한명이 무너지자마자 우르르 다 무너지게 된다. 리더가 기준점이 돼서 시즌 초반부터 흔들리지 않고 집중을 하면, 우리팀 수비가 훨씬 더 강해질 수 있다고 생각한다"며 선수들에게 당부했다.

물론 여전히 과제는 있다. 올해 성장해준 선수들이 내년에도 반드시 상수가 된다는 계산을 넣어서는 위험하고, 또 SSG는 모든 포지션에 걸쳐 약한 뎁스가 최대 고민 포인트다. 주전으로 분류되는 선수들이 더 확실히 자리를 잡고, 백업으로 분류되는 선수들이 주전을 위협할 정도로 대체 자원이 될 수 있는 게 가장 이상적이다. 그 목표를 위해 모두가 지금의 땀을 흘리고 있다.

가고시마(일본)=나유리 기자 youll@sportschosun.com