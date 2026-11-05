'본업 복귀' 푸른 피의 에이스, 4차전이냐 5차전이냐 어떤 선택이 현명할까

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 투구하는 삼성 원태인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 김용 기자] 로건에 누구를 붙이느냐.

단기전은 감독들의 지략 대결의 장이다. 어떻게 선수를 배치할 지, 어느 시점에 투입할 지 순간의 결정으로 경기와 시리즈 흐름이 요동친다.

삼성 라이온즈 박진만 감독은 이번 가을 원태인 마무리 카드로 재미를 보고 있다. 세이브왕 김재윤의 부상 이탈이라는 청천벽력같은 소식. 박 감독은 당황하지 않고 선발 중 마무리로 돌려도 폼이 흐트러지지 않을 투수로 원태인을 꼽았다. 마무리, 가장 중요한 승부처에서 막아줄 투수 없이는 시리즈 승리가 없다는 걸 본능적으로 알았기 때문이다.

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일단 KT 위즈와의 한국시리즈 2차전까지는 뭐가 됐든 성공이다. 플레이오프를 5차전까지 치르고 올라온 하위팀인데, 원정 2연전에서 1승1패로 선방했다. 2차전 연장 원태인이 충격의 밀어내기 실점을 했지만, 추가 실점을 막으며 연장 12회 3대2 신승의 발판을 마련한 건 맞았다. 원태인 아니라면 끝내기 역전패 가능성도 매우 높은 상황이었다.

이제 홈 대구에서 3~5차전 3경기를 연속으로 치른다. 3차전 선발은 확정이다. 삼성 후라도, KT 소형준이다. 소형준도 훌륭한 투수지만, 이번 가을 후라도의 페이스를 감안할 때 삼성도 필승 총력을 다해야 하는 경기다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회 아웃카운트 하나 잡고 마운드 내려오는 KT 로건. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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중요한 건 이어지는 4~5차전이다. 삼성은 선발 한 자리가 구멍이다. 1차전 선발로 나온 최원태는 이번 가을 극도의 부진으로 선발진 탈락을 통보받았다. 그나마 다행인 건 원태인이 이제 마무리 임무를 끝내고 본업 선발로 돌아온다는 것이다.

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원태인이 어느 경기에 나가느냐가 핵심이다. 원태인은 2차전 불펜으로 나와 32개의 공을 던졌다. 이틀 쉬고 4차전에 던지는 게 엄청난 무리수라고 할 수는 없다. 하지만 플레이오프부터 거의 매 경기 나와 누적된 피로가 있다. 하루라도 더 쉬고 5차전에 던지면 좋기는 하다.

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문제는 KT 로테이션이다. 4차전이 로건, 5차전이 대니엘이다. 대니엘은 1차전 강력한 피칭을 했다. 반대로 로건은 1차전 불펜으로 나와 참혹한 투구를 했다. 좌타자가 많은 삼성이 아닌 KIA 타이거즈가 올라오면 선발 제외도 고려됐다. 하지만 불펜 카드는 실패로 돌아갔고, 어쩔 수 없이 4차전 선발로 대기한다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 4회 마운드에 오른 삼성 장찬희. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

물론 3차전 결과를 봐야하고, 또 경기라는 게 막상 붙으면 다른 결과가 나올 수 있지만 이론적으로 나름의 필승 카드인 원태인을 조금 더 승리 확률이 높다고 볼 수 있는 로건과의 경기에 붙이는 게 삼성에는 이득일 수 있다. 최원태 이탈로 삼성은 장찬희, 양창섭 중 한 명을 선발로 내보내야 하기 때문이다. 만약 장찬희가 선발이라고 한다면 장찬희-로건, 원태인-대니엘과 원태인-로건, 장찬희-대니엘 조합 중 삼성에 선택권이 있는 것이다. 대니엘을 인정하면, 자신들도 가장 확률이 떨어지는 패를 내는 게 현명하다.

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과연 박 감독은 어떤 선택을 하게 될까. 일단 3차전 결과가 중요하다. 3차전을 삼성이 이기면, 용병술에 여유가 생길 수 있다. 지면, 4차전은 원태인이라고 봐야 할 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com