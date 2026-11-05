23 우승마무리와 25 우승마무리 中 27 마무리는... 염갈량은 벌써 선택을 끝냈다[이천 코멘트]

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 마운드에 오른 LG 고우석. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

24일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 9회 마운드 올라 투구하고 있는 LG 유영찬. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.24/

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 경기 지켜보는 LG 염경엽 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

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[이천=스포츠조선 권인하 기자]"내년 마무리는 고우석이다."

일찌감치 확정이다. 통산 140세이브와 2022년 세이브왕에 올랐던 미국파 고우석과 고우석이 떠난 뒤 마무리를 맡아 우승을 이끌었던 유영찬 중 누가 2027시즌 LG 트윈스의 마무리가 될 것인지에 대한 궁금증을 LG 염경엽 감독은 빠르게 결정을 내렸다.

염 감독은 최근 1군 마무리 캠프가 한창인 이천 LG 챔피언스파크에서 취재진을 만나 마무리를 묻는 질문에 곧바로 "고우석"이라고 답했다.

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염 감독은 "우석이가 와서 정말 열심히, 최선을 다해 던져줬다"면서 "또 가기 전보다 훨씬 좋아졌다. 구종도 선발을 할 수 있을 정도로 많아졌고, 메카닉 자체도 좋아져서 제구력이 향상돼서 돌아왔다"라고 말했다.

지난 2023년 LG를 우승으로 이끈 뒤 포스팅을 신청해 샌디에이고 파드리스와 2년 계약하고 미국으로 향했던 고우석은 마이애미 말린스와 디트로이트 타이거즈에 연달아 이적하면서도 메이저리그를 밟지 못했다. 2년 계약이 끝나 LG로 돌아올까 했지만 도전을 이어나갔고 미네소타 트윈스로 다시 이적한 뒤 끝내 메이저리그 마운드를 밟았다.

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너무 짧았다. 겨우 4경기에 4이닝을 던졌다. 1홀드와 평균자책점 9.00으로 빅리그 맛만 봤다. 그리고 LG로 컴백.

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메이저리그를 향한 노력은 헛되지 않았다. 바늘 구멍을 뚫기 위해 노력한 결과는 구종의 다양화와 구위 향상, 그리고 좋아진 커맨드로 이어졌다. 국내에선 주로 빠른 직구와 슬라이더 위주로 던졌던 고우석은 스플리터를 장착했고, 잘 던지지 않았던 커브의 완성도도 높여서 돌아왔다. 155㎞가 넘는 직구의 힘도 더 붙었고, 제구가 좋아져서 위기에서도 전혀 밀리지 않고 자신의 공을 자신있게 뿌렸다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. LG 김진성이 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 우강훈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 9회 마운드에 오른 LG 이정용. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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그결과 16경기에서 3승1패1세이브 5홀드 평균자책점 1.57을 기록하며 불안하던 LG 불펜을 든든하게 받쳐줬다.

올해 유영찬이 초반 부상으로 빠졌지만 내년 초반엔 돌아올 수 있을 것으로 보여 고우석과 유영찬 중 누가 마무리를 맡을지가 관심이었다. 경력을 보면 고우석을 마무리로 놓는 것이 당연하게 보이기도 하지만 유영찬 역시 고우석이 떠난 뒤 2024년부터 팀의 마무리를 맡아 어려운 LG 불펜을 지켜왔기에 그가 마무리를 맡아도 고개를 끄덕일 수밖에 없는 상황이다.

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유영찬은 마무리 첫해였던 2024년 7승5패 26세이브 1홀드 평균자책점 2.97을 기록했고, 지난해엔 시즌 중반에 돌아와 2승2패 21세이브 1홀드 평균자책점 2.63을 기록하며 팀의 우승을 도왔다. 올해도 초반 13경기에서 1패 11세이브 평균자책점 0.75의 좋은 피칭을 하며 팀의 1위 질주를 이끌었다가 팔꿈치 부상으로 시즌 아웃됐었다. 3년간 9승8패 58세이브 2홀드 평균자책점 2.62의 안정적인 피칭을 했다.

누가 마무리를 하든지 고우석과 유영찬 두명의 마무리 투수가 LG의 뒷문을 지킨다는 것 자체로도 LG에겐 징검다리 우승에 큰 호재임은 분명하다. 1명이 부상이나 부진할 경우 곧바로 대체해서 마무리 공백없이 시즌을 끌고 갈 수 있기 때문이다.

염 감독은 "고우석이 마무리를 하고 유영찬과 김진성 이정용 우강훈 아시아쿼터 투수 등으로 필승조를 만들 계획이다"라고 밝혔다.

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이천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com