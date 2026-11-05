'삼성 대박' 수비 믿고 내보냈는데 안타를…'번트 실패'에도 떨지 않은 '가을야구' 데뷔, "이런 기회 쉽게 안 오잖아요" [KS]

4일 한국시리즈 2차전 경기를 승리로 마친 뒤 인터뷰하는 김상준. 수원=이종서 기자

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1루 김상준이 안타를 치고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] "수비야 뭐, 뛰어난 선수니까요."

지난 4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 한국시리즈 2차전. 연장전으로 들어간 혈전.

연장 12회초 삼성이 선두타자 박승규의 안타로 기회를 잡았다. 르윈 디아즈의 땅볼로 1사 1루가 되면서 분위기 반전이 필요한 상황. 10회말 대수비로 들어간 김상준이 타석에 섰다.

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물금고-동원과학기술대를 졸업한 그는 2025년 육성선수로 삼성에 입단했다.

올 시즌 1군에 데뷔한 그는 62경기에 출전해 타율 1할8푼3리의 성적을 남겼다.

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큰 경기의 중압감이 상당할 수 밖에 없었다. 더욱이 김상준에게는 포스트시즌 첫 경기였다. 벤치에서는 번트 사인이 나왔다. 투수 오원석을 상대한 그는 초구 S존을 벗어난 공을 지켜봤다. 2구째 번트를 대지 못한 채 스트라이크를 당했고, 3구째 체인지업은 파울이 됐다. 번트 작전 실패. 그러나 김상준은 위기를 오히려 기회로 만들었다. 4구째 몸쪽 체인지업을 잘 받아쳤고 우익수 앞의 안타를 만들었다.

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김상준이 찬스를 이어가면서 삼성은 분위기를 끌어올렸고, 이재현 타석에서 나온 투수 땅볼 때 수비 실책이 나오면서 2-2 균형을 깨고 한 점을 앞서 나갔다. 12회말을 무실점으로 막은 삼성은 1차전 패배를 딛고 2차전 승리를 잡을 수 있었다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1루 김상준이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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경기 후 박진만 삼성 감독은 "번트 두 번을 실패하더라고"고 웃었다. 그러면서 "포스트시즌 첫 타석이었다. 정말 힘든 경기를 하고 그랬는데 거기서 안타를 쳐줬다. 적시타는 아니지만 흐름을 바꿀 수 있게 해줬다"고 했다. 박 감독은 이어" 수비야 뭐, 뛰어난 선수다. 그런 부분에서 보강 차원에서 나간건데 안타를 쳐줬다"고 칭찬했다.

김상준은 "번트 사인이 두 번 나와 기습 번트를 대려고 했는데 원하는 코스도 안 오고 변화구다보니 잘 못 댔다"라며 "이런 기회가 쉽게 오는 것도 아니니 자신있게 휘두르고 후회없이 하자는 생각으로 했는데 결과가 좋았다"고 밝혔다.

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올 시즌 타격 쪽에서는 다소 아쉬웠던 만큼, 포스트시즌 엔트리 합류를 마냥 꿈꾸지는 못했다. 김상준은 "가을 야구는 처음에는 생각을 못했다. 그래도 와보니 책임감도 생기고 막중한 자리라는 생각도 들었다. 그래서 조금 더 후회없이 하자는 생각을 했다"고 했다.

이날 김상준에게는 조금 더 특별한 기억이 생기게 됐다. 12회말 2사 후 김현수가 친 땅볼 타구를 잡아 아웃카운트로 연결했다. 삼성 승리를 확정지은 것. 김상준은 "사실 왜인지 나에게 올 것 같았다는 생각을 했다. 오면 무조건 잡아야겠다는 생각을 했다"고 이야기했다.

김상준은 "내가 주전으로 나가서 많은 기회를 받을 수 있는 것이 아니니 최소한의 기회에서 좋은 모습을 보여드려서 팀이 한국시리즈 우승을 하는데 보탬이 됐으면 좋겠다"고 각오를 다졌다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com