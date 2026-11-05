153㎞ 강속구 여전한데, 탈삼진은 뚝…LG 야심차게 잡은 초대어, KBO에선 달라질까

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LG 새 외국인 투수 트리스탄 벡. 사진제공=LG 트윈스

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[스포츠조선 박상경 기자] LG 트윈스 유니폼을 입은 트리스탄 벡의 활약 여부에 관심이 모아지고 있다.

벡은 불과 2년 전만 해도 메이저리그 선발 로테이션 진입을 눈앞에 뒀던 유망주였다. 그러나 예상치 못한 부상으로 기회를 놓쳤고, 이후 선발보다 구원투수로 마운드에 오르는 일이 많아졌다. LG에서 새로운 도전에 나서는 벡에게 가장 중요한 과제도 선발투수로서의 경쟁력을 되찾는 일이다.

미국 NBC스포츠는 5일(한국시각) 벡의 한국행을 전했다. 매체는 '벡이 메이저리그 데뷔 당시 선발 4~5선발 후보로 평가받았지만, 팔 혈관 질환으로 2024시즌 대부분을 결장한 뒤 예전 입지를 되찾지 못했다'고 짚었다.

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벡은 2023년 샌프란시스코 자이언츠에서 메이저리그에 데뷔해 33경기(선발 3경기)에서 85이닝을 소화하며 3승3패2세이브 평균자책점 3.92를 기록했다. 68개의 삼진을 잡아내면서 볼넷은 21개만 허용했다. 첫 시즌 활약을 바탕으로 2024년에는 선발 로테이션 진입 가능성이 높게 평가됐다. 당시 샌프란시스코는 벡을 5선발 후보로 고려하고 있었다.

하지만 스프링캠프 도중 문제가 발생했다. 오른손에 냉감과 저림 증상을 느낀 벡은 검진에서 오른쪽 상완부 동맥류 진단을 받았다. 혈관 벽 일부가 비정상적으로 부풀어 오르는 질환이었다. 결국 수술대에 올랐고, 그해 9월에야 메이저리그 마운드로 돌아왔다. 2024시즌 성적은 7경기 16이닝 평균자책점 1.69였다.

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복귀 이후에는 선발보다 불펜에서 주로 활용됐다. 2025년 메이저리그 31경기 중 선발 등판은 한 차례뿐이었고, 56⅔이닝에서 평균자책점 4.61을 기록했다. 올해는 14경기 모두 구원 등판해 19이닝 1승1세이브 평균자책점 5.21에 그쳤다. 결국 샌프란시스코는 지난 2일 벡을 방출했다.

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눈여겨볼 대목은 구속보다 탈삼진 능력의 변화다.

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메이저리그 공식 통계 시스템인 베이스볼서번트에 따르면 벡의 올해 포심 패스트볼 평균 구속은 시속 약 94.8마일(약 152.6㎞)이었다. 지난해(94.7마일, 약 152.4㎞)와 거의 차이가 없었다. 그러나 탈삼진 수치는 다르다. 데뷔 시즌인 2023년 9이닝당 7.20개였던 탈삼진은 올해 4.26개까지 감소했다. 19이닝 동안 삼진은 단 9개였다. 올해 메이저리그 등판 표본이 적다는 점을 고려해야 하지만, 구속 유지가 탈삼진 생산으로 연결되지는 않았다는 의미다.

물론 확실한 무기는 있다. 올해 벡이 메이저리그에서 던진 313구 가운데 포심 패스트볼이 129개(41.2%), 스위퍼가 120개(38.3%)였다. 두 구종의 비중만 79.5%에 달한다. 특히 스위퍼는 타자 바깥쪽으로 크게 휘어지는 움직임이 특징으로, LG 역시 이 구종을 벡의 결정구로 평가했다.

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관건은 선발투수에게 요구되는 긴 이닝 소화 능력이다. 올해 벡은 트리플A에서도 28경기 중 선발로 단 두 차례만 등판했다. 메이저리그와 트리플A를 합쳐도 올해 투구 이닝은 58⅔이닝에 불과하다. 메이저리그 통산 85경기 중 선발 등판이 5경기에 그쳤다는 점도 주목할 부분이다. 마이너리그에서는 통산 115경기 중 62경기를 선발로 뛰었지만, 최근에는 선발투수로 꾸준히 이닝을 쌓은 경험이 부족하다. 외국인 투수에게 최소 6이닝 이상 투구를 기대하는 KBO리그 환경에서 벡이 과연 이닝 이터 역할을 해줄지가 관건이다.

LG 새 외국인 투수 트리스탄 벡. 사진제공=LG 트윈스

그동안 빅리그에서 두각을 나타내지 못했어도 KBO리그에서 성공을 거둔 외국인 투수는 적지 않다. 한때 메이저리그 선발 자원으로 분류됐던 벡이 과연 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com