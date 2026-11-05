"꼬우면 소송해!" 레전드마저 분노케 한 MLB…심판들이 들고 일어났다, 사연은

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그(MLB) 은퇴 심판들이 사무국을 상대로 소송을 제기해 관심이 쏠린다.

미국 USA투데이는 5일(한국시각) '조 웨스트, 제리 데이비스, 톰 할리온, 래리 배노버, 제리 레인 등 은퇴 심판 5명이 연금 지급액을 문제 삼아 연방 소송을 제기했다'고 전했다. 이들은 지난 9월 29일 뉴욕 남부연방지방법원에 44쪽 분량의 소장을 제출했다. 피고는 MLB 심판 퇴직연금 제도와 이를 관리하는 퇴직위원회다.

소송을 제기한 5명은 모두 메이저리그에서 25년 이상 활동했고, 65세를 넘겨 은퇴한 베테랑들이다. 이들이 정규시즌에서 심판을 맡은 경기는 총 2만1063경기, 활동 기간을 합하면 179시즌에 달한다. 가장 유명한 인물은 웨스트다. 1976년 메이저리그 심판으로 데뷔한 그는 2021년까지 정규시즌 통산 5460경기에 출장했다. 2021년 5월 빌 클렘의 종전 최다 출장 기록(5375경기)을 넘어섰고, 시즌 종료 후 은퇴했다. 6차례 월드시리즈 무대에도 섰던 메이저리그의 대표적인 베테랑 심판이다.

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이들이 문제 삼는 부분은 은퇴 시점에 따른 연금 산정 방식이다.

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원고 측에 따르면 MLB 심판 연금은 62세까지 지급액이 늘어나다가 이후 3년 동안 오히려 감소하는 구조로 계산됐다. 정상 퇴직연령 이후 연금 수령을 연기했을 때 적용해야 할 보험수리적 증액도 제대로 반영되지 않았다는 주장이다. 소장에는 MLB가 2005년 연금 지급표에 따라 62세 이후 받을 수 있는 더 큰 혜택을 숨김으로써 심판들에게 62세 은퇴를 유도하고, 이후에도 계속 근무하는 것을 막으려 했다는 주장도 담겼다.

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원고 측 변호인 폴 홈스는 "MLB가 매우 독특하고 혼란스러운 연금 계산 공식을 만들었다. 정확히 무엇을 약속했는지 파악하기 어려웠다"고 지적했다. 이어 "같은 실수가 여러 사람에게 반복되고, 문제를 지적한 뒤에도 계속됐다면 단순한 실수로 볼 수 없다"며 의도적인 연금 축소 지급 가능성을 제기했다. 변호인 측은 연금이 제대로 지급되지 않은 은퇴 심판이 최소 24명에 달한다고 주장했다. 다만 이번 소송에는 피해 규모가 가장 크다고 판단한 5명만 참여했다. 웨스트와 배노버는 연금을 일시금으로 받았으며, 나머지 3명은 매년 연금을 지급받았다. 지급 방식은 달랐지만 모두 연금 규정상 받아야 할 금액에 미치지 못했다는 게 원고 측 주장이다.

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이들은 지난 2021년부터 연금 지급 문제에 이의를 제기했다. 홈스의 변호인은 MLB 관계자로부터 "마음에 들지 않으면 우리를 고소하라(If you don't like it, sue us)"는 말까지 들었다고 주장했다.

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원고 측에 따르면 MLB는 연금 계산 과정의 일부 오류를 인정하고 보상금을 제안했으나, 심판들은 금액이 충분하지 않다고 판단해 받아들이지 않았다.

이번 소송은 단순한 연금 계산 착오인지, 장기 근속 심판들에게 지급해야 할 혜택을 의도적으로 축소한 것인지가 핵심 쟁점이다. 특히 62세 이후 연금 산정 방식이 실제 규정과 법률에 부합했는지가 판단의 관건이 될 전망이다.

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MLB는 현재 소송이 진행 중이라는 이유로 공식 논평을 거부했다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com