양키스-필라델피아-피츠버그까지! '한화 307억 포기' 노시환 향한 뜨거운 관심…그런데 진짜 관건은 따로 있다

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

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[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅 절차가 시작되면서 노시환(26·한화 이글스)도 뜨거운 관심을 받고 있다.

현재까지 미국 현지에서 거론된 잠재적 행선지 명단은 화려하다. 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, 피츠버그 파이리츠에 이어 필라델피아 필리스까지 거론됐다. 현시점에서는 어디까지나 포스팅을 신청한 노시환에 대한 '관심' 정도로 해석할 만하다.

특이한 점은 노시환을 평가하는 기준이 제각각이라는 점이다. 미국 팬사이디드 산하 필라델피아 전문 매체 댓볼스아웃타히어는 5일(한국시각) '노시환이 필라델피아의 3루수 공백을 해결할 대안이 될 수 있다'고 분석했다. 기존 주전 3루수 알렉 봄이 FA자격을 얻은 상황에서 노시환이 빈 자리를 메울 수 있다는 것이다. 특히 브라이스 하퍼, 카일 슈와버 등 좌타 거포 중심의 타선에 우타 거포 옵션을 추가할 수 있다는 점에 주목하고 있다. 매체는 '노시환의 공격력은 사토 데루아키(한신 타이거스)에 비해 떨어질 것'이라면서도 '투자 비용 대비 효율 측면에서는 노시환이 매력적인 대안이 될 수 있다'고 평가했다.

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6일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 부상으로 이탈한 문동주 벨트를 착용하고 경기를 치른 노시환. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.06/

반면, 앞서 스포츠일러스트레이티드(SI) 시애틀 담당 매체가 내놓은 분석은 조금 다르다. 노시환의 장타력에는 관심을 보이면서도 영입의 전제조건으로 3루 수비력을 강조했다. 노시환이 포스팅을 신청할 당시 수비력 문제가 거론됐던 점에 주목한 것이다.

피츠버그의 사정은 또 다르다. SI에 따르면 올해 피츠버그 3루수들이 기록한 홈런은 15개, OPS는 0.677에 불과했다. 장타력을 갖춘 3루수 보강이 절실한 상황에서 노시환을 매력적인 보강 카드로 바라보는 모양새다.

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노시환이 가진 장타력은 인정하는 분위기지만, 수비와 삼진율에 의문부호가 붙고 있다. 노시환의 올시즌 삼진율은 25.7%로, 2023년 19.8%보다 5.9%포인트 상승했다. MLB닷컴과 인터뷰한 메이저리그 스카우트는 장타력은 충분히 통할 만하지만, 3루 수비력에 의문을 제기한 바 있다.

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1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 5회초 외야플라이에 아쉬워하는 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

결국 메이저리그 팀들이 노시환의 장타력 가치를 어떻게 바라보느냐가 관건이 될 전망이다. KBO리그에 미치진 못하더라도 꾸준히 두 자릿수 홈런을 기대할 만한 3루수로 볼 수도 있지만, 수비 가치를 우선으로 둔다면 제시되는 조건은 아무래도 크게 기대하기 어려운 측면이 있을 것으로 보인다. 본격적인 분석이 시작된 가운데 노시환이 과연 어떤 조건을 받아들게 될 지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com