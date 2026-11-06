'70억 투자' 이대로 퇴장하나…충격의 선발 박탈, 명예회복 기회 찾아올까 [KS]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민에게 투런포를 허용한 삼성 선발 최원태가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다.수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 이종서 기자] 선발은 끝났다. 명예회복의 기회는 찾아올 수 있을까.

최원태(삼성)는 3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전에 선발로 등판해 2이닝 5안타(1홈런) 1볼넷 3탈삼진 5실점으로 부진했다.

삼성으로서는 고민이 깊어질 수밖에 없었다. 정규시즌을 2위로 마친 삼성은 마무리투수 김재윤이 부상으로 이탈했다. 선발 자원이었던 원태인을 과감하게 불펜으로 기용했다. KIA 타이거즈와의 플레이오프에서 원태인은 3경기에 나와 3⅔이닝을 던져 1승무패 평균자책점 2.45로 좋은 모습을 보여줬다. 원태인의 불펜 전환은 성공적이었다.

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다만, 선발에 대한 고민이 깊어질 수밖에 없었다. 원태인이 빠진 만큼, 최원태가 외인 듀오(크리스 페덱, 아리엘 후라도)에 이은 3선발 역할을 확실하게 해줬어야 했다. 그러나 플레이오프 3차전에서 1⅔이닝 3안타 4사구 1개 2탈삼진 2실점으로 부진했다. 1승1패로 맞선 상황에서 나간터라 긴 호흡으로 기다릴 여유가 없었다.

플레이오프에서 부진했지만, 한국시리즈 반등을 기대했다. 지난해 플레이오프에서 한화를 상대로 7이닝 1실점 호투를 펼치며 '폰태(폰세+최원태)'라는 별명을 얻었던 모습이 다시 한 번 나오길 바랐다. 2024년 시즌을 마치고 삼성과 4년 총액 70억원에 계약한 최원태 개인으로서도 자존심 회복이 필요했다. 그러나 야속하게도 '푹 쉰' KT의 타선은 매서웠고, 최원태는 또 한 번 조기 강판의 굴욕을 맛보게 됐다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 삼성 선발투수 최원태가 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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박진만 삼성 감독은 "최원태의 선발은 고민을 해봐야할 것 같다. 쉽지 않을 것 같다"고 이야기했다. 이후 2차전에 불펜으로 나와 1⅔이닝을 던진 원태인 선발 전환을 이야기하면서 "(원태인이 선발로 안 가면) 이틀 연속 불펜데이를 하게 된다"고 말했다. 최원태 선발 카드 포기를 확실하게 한 셈이다.

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플레이오프를 5차전까지 치르면서 체력 소모가 큰 삼성이다. 투수 한 명이라도 각성해서 보탬이 돼야하는 상황이다.

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이번 가을에서 보여준 최원태의 모습이라면 '필승조 기용'은 쉽지 않은 상황. 점수 차가 어느정도 벌어졌을 때 다른 투수의 체력 부담을 덜어주는 역할을 할 가능성이 높다.

삼성은 3차전 선발투수로 후라도를 예고했다. 4차전과 5차전은 원태인과 '불펜데이' 중 순서를 결정할 예정이다. 불펜데이 첫 테이프는 양창섭과 장찬희 중 한 명이 될 전망이다.

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삼성이 우승에 다가가기 위해서는 3승을 더해야 한다. 최원태가 '명예회복'을 할 기회는 충분히 올 수 있다. 삼성이 생각할 수 있는 최상의 시나리오는 타선이 터지고, 최원태가 남은 이닝을 확실하게 정리해주는 것이다.

수원=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com