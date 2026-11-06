다시 좁은 라팍으로… '노인학대' 계속될까, "연봉 더 달라" 툴툴대며 맹타, 최형우 안 쓸 방법이 없다[KS]

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회초 삼성 좌익수 최형우가 카스트로가 친 담장을 맞는 타구를 잡아낸 뒤 2루로 송구하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

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[스포츠조선 정현석 기자]한국시리즈 수원 1, 2차전을 앞둔 삼성 라이온즈 박진만 감독은 베테랑 최형우의 기용법을 두고 잠시 고민에 빠졌다.

최고참 최형우(43)가 플레이오프 2차전부터 매 경기 좌익수로 출전하며 체력을 소모하고 있었기 때문이다. 박 감독은 "체력적인 부담이 타격에도 여파를 미칠 수 있다. 수원이 외야도 넓다"며 변화를 줄 듯한 뉘앙스를 비쳤다.

하지만 막상 뚜껑을 열어보니 사령탑의 선택은 변함 없이 '좌익수 최형우'였다.

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1차전과 2차전 모두 선발 좌익수로 라인업에 이름을 올렸다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회초 1사 1루 KIA 한준수의 안타 타구를 처리하는 삼성 좌익수 최형우의 모습. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.27/

박진만 감독은 "경기중에도 옆구리를 계속 찔리고 있다"면서도 "투덜대면서 나가라고 하면 열심히 나가서 뛰어다닌다. 자기 역할 잘해주고 있다"며 씩 웃었다.

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경기 후반 대수비와 교체해 주며 체력을 안배하는 선에서 타협을 본 모양새.

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사실 대안이 없다.

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경기 초중반 선발 싸움에서 타선 화력 극대화를 위해서는 구자욱 최형우가 둘 다 라인업에 있어야 한다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 6회 안타를 날린 KIA 카스트로를 2루에서 잡아낸 후 동료들과 기쁨을 나누는 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

현재 삼성 타선에서 최형우를 뺄 명분이 없다.

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이번 한국시리즈 2경기에서 구자욱이 8타수 4안타 1홈런 2타점으로 펄펄 날고 있고, 최형우 역시 고영표를 공략하며 5타수 2안타 활약을 펼치고 있다.

지명타자 슬롯은 단 하나뿐인 상황. 두 가을청부사의 방망이가 모두 뜨겁게 달아오른 마당에 누구 하나를 벤치에 앉혀둘 수는 없는 노릇이다. 둘 중 한 명은 반드시 외야 글러브를 껴야 하고, 그 짐을 고참 최형우가 묵묵히 짊어지고 있다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 7회말 솔로홈런을 날린 삼성 최형우. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

이런 강행군 속에 야구팬들 사이에서는 애정 섞인 '노인학대'라는 농담까지 나오고 있다.

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최형우 본인 역시 수비에서 뛰고, 주루에서 뛰고 들어와 헐떡거리는 모습이 자주 보인다. "연봉을 더 받아야 하는 거 아니냐"며 툴툴대면서도, 막상 그라운드에 나서면 누구보다 몸을 사리지 않고 헌신적인 플레이를 펼치고 있는 최고참.

이제 시리즈는 1승 1패 원점으로 돌아갔고, 가장 중요한 분수령이 될 3차전이 6일 오후 6시30분 대구 삼성라이온즈파크로 장소를 ?グ 열린다.

삼성으로서는 다행스러운 변화다.

27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 2차전. 삼성이 KIA에 승리했다. 경기 종료 후 최형우와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.27/

라이온즈파크 외야가 상대적으로 좁아 좌익수 수비 부담이 수원보다 덜하다. 더욱 최형우를 뺄 명분이 없다.

가뜩이나 1승1패로 맞선 3차전은 사실상 이번 시리즈의 향방을 가를 최대 승부처다.

타선 전체의 무게 중심을 잡아주는 구자욱과 최형우 두 명 중 한 명이라도 라인업에서 빠지는 것은 상상하기 어렵다.

'노인학대' 우려 속에서도, 라팍에서 펼쳐질 3차전 역시 최형우는 어김없이 좌익수 글러브를 끼고 그라운드를 밟을 전망이다.

이제 얼마 남지 않았다. 최형우 야구인생에 두고두고 기억에 남을 가을야구가 될 것 같다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com