"은퇴 전에 다시 삼성으로.." '반지만 4개' 기어이 동티난 치명적 부상→'친정' 대반격, 3차전은? [KS]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 경기를 앞두고 삼성 강민호, 구자욱이 KT 김상수, 한승택과 인사를 나누고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 정현석 기자]"상수 형은 이미 삼성에서 얻은 우승 반지가 4개나 있잖아요. 커리어 말년엔 꼭 다시 삼성으로 돌아와서 같이 야구했으면 좋겠습니다."

한국시리즈 2차전을 앞두고 삼성 라이온즈 리드오프 김지찬이 건넨 유쾌한 농담이자, 진심어린 러브콜.

과거 삼성 시절 11살 나이 차를 뛰어넘어 롤모델이자 든든한 조력자로 삼았던 대선배 김상수(KT 위즈)를 향한 그리운 마음이었다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회초 대니엘이 김지찬의 땅볼 타구를 호수비로 처리한 김상수를 맞이하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

공교롭게도 김상수가 부상으로 빠진 빈자리를 집요하게 공략한 '친정'의 반격이 시작됐다. KT 위즈는 김상수가 빠진 자리를 공수에서 메우지 못하며 연장승부 끝에 패했다.

KT의 주전 2루수이자 이번 시즌 팀 내 최다 수비 이닝(961이닝)을 소화한 핵심 내야수. 1차전에 눈부신 호수비로 선발 대니엘을 도왔던 김상수는 경기 중 자신의 파울 타구에 왼발 뒤꿈치를 맞아 2차전 선발 라인업에서 제외됐다. KT 이강철 감독은 2차전에 앞서 "통증이 심해 대타 출전도 어려운 상태"라며 한숨을 내쉬었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 류현인이 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

김상수의 공백은 결국 12회 연장 혈투의 결정적인 패인이 되고 말았다.

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김상수 대신 선발 2루수로 출전한 류현인은 4회 1사 3루, 1-1로 맞선 6회 1사 2, 3루 찬스에서 전진 수비를 펼치던 삼성 내야진 앞 땅볼로 물러서며 두 타석 모두 3루주자를 불러들이지 못했다. 앞서갈 찬스를 놓친 KT의 공격 흐름은 답답하게 꼬여갔다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 12회초 1사 1,2루 이재현의 투수 앞 땅볼때 오윤석이 1루주자 김상준을 잡아낸 뒤 1루 악송구를 범하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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수비에서의 공백은 더욱 치명적이었다.

2-2로 팽팽하게 맞선 연장 12회 말, 경기 후반 교체 투입된 2루수 오윤석이 가장 압박감이 큰 순간에 치명적인 송구 실책을 범했다. 1사 1,2루에서 병살을 연결하는 과정에서 나온 송구 실책 하나가 결국 결승점으로 이어지며, KT는 12회 연장 혈투 끝에 삼성에 2대3으로 패하고 말았다.

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포스트시즌이라는 단기전에서 가을야구 경험이 풍부한 베테랑 내야수의 존재감이 얼마나 절대적인지 잔인할 만큼 아프게 증명된 순간이었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 김상수가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

이제 시리즈는 1승 1패 원점으로 돌아갔다.

6일 오후 6시30분에 열리는 3차전. 무대는 삼성의 안방이자 김상수의 옛 친정 무대인 대구 삼성라이온즈파크로 옮겨간다.

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"상수 형이 반대편 더그아웃에 있으니 어색하다"던 후배 김지찬의 말처럼, 통증이 이어질 경우 자칫 3차전에도 그라운드 대신 더그아웃을 지켜야 할 지 모르는 상황.

간단치 않은 뒷꿈치 통증을 안고 있는 김상수가 이동일(5일) 휴식을 거쳐 6일 3차전 경기에 복귀할 수 있을지가 대구 시리즈 최대 변수로 떠오르고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com