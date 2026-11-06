'9타수4안타 3홈런' 가을수호신이 넘어야 할 '벽', KT '빈볼 악연' 청산할까[KS]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회 투구를 마치고 환호하는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[스포츠조선 정현석 기자]플레이오프 MVP에 빛나는 '가을의 수호신' 아리엘 후라도(삼성)가 마침내 우승 확률 85.7%가 걸린 한국시리즈 3차전 마운드에 오른다.

수원 1,2차전에서 1승씩을 주고 받은 KT와 삼성은 6일 장소를 대구 삼성라이온즈파크로 옮겨 2026 KBO 한국시리즈 3차전을 펼친다.

사생결단 3차전. 삼성이 내세울 회심의 카드는 아리엘 후라도다.

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이번 가을 팀을 구하며 승승장구하고 있는 수호신.

최근 절정의 상승세다. KIA와의 플레이오프에서 2승, 평균자책점 1.32를 기록하며 포스트시즌 시리즈 MVP를 차지했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회말 KT 김현수가 삼성 임기영을 상대로 투런홈런을 날렸다. 힐리어드와 하이파이브를 나누고 있는 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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하지만 일말의 우려도 있다. 정규시즌 KT를 상대로 썩 재미를 보지 못했다.

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KT전 3경기에서 1승 1패 평균자책점 5.17, 피안타율 0.292로 썩 좋지 않았다.

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가장 경계해야 할 천적은 KT 외국인 타자 샘 힐리어드다. 정규시즌 후라도를 상대로 9타수 4안타(0.444) 5타점으로 강했다. 4개의 안타 중 3개가 홈런이었다.

그중 2개의 홈런을 정규시즌 마지막 2연전 첫 경기였던 지난 10월 11일 대구경기에서 쏟아냈다. 2회 솔로포, 3회 스리런포로 연타석 홈런을 터뜨리며 후라도의 KBO 데뷔 후 4시즌 연속 10승과 첫 승률왕 타이틀 꿈을 앗아갔다.

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힐리어드는 한국시리즈 1, 2차전에서도 멀티히트를 기록하는 등 8타수5안타(0.625)로 타격감이 최고조에 올라 있다. 타구속도가 워낙 빨라 야수가 따라가지 못할 지경. 맞혀 잡는 유형인 후라도로서는 각별히 경계해야 할 타자다.

10월 11일 대구 KT전에 선발등판한 후라도가 빈볼성 투구 후 KT 더그아웃을 불만 섞인 표정으로 바라보고 있다. 출처=중계화면(티빙)

10월 11일 대구 KT전에 선발등판한 삼성 후라도가 빈볼성 투구를 하자 KT 이강철 감독이 더그아웃을 박차고 나와 항의하고 있다. 출처=중계화면(티빙)

여기에 정규시즌 막판에 쌓인 감정의 골도 변수다.

10월 11일 대구 경기 당시, KT가 2회 스퀴즈 번트를 성공시키자 흥분한 후라도가 KT 장준원을 향해 연속으로 위협적인 몸쪽 패스트볼을 던지는 빈볼성 투구로 논란이 있었다.

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KT 타자들로선 의도적으로 후라도의 신경을 자극하기 위해 더욱 집요하게 공략할 가능성이 있다. 그날 평정심을 잃고 조기에 무너지는 후라도의 모습을 확인했기 때문이다.

어떤 상황 속에서도 흔들림 없는 마인드 컨트롤이 팀의 운명을 쥐고 마운드에 오를 후라도 성공피칭의 관건이 될 전망이다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 선발 투구하고 있는 삼성 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

마지막 과제는 '홈런 공장' 라이온즈파크의 압박감이다.

정규시즌 16개의 홈런을 허용한 후라도에게 홈런공장 라이온즈파크는 고위험지대다.

삼성킬러이자 가을야구 무패 소형준과의 선발 맞대결인 만큼 팽팽한 투수전이 예상되는 가운데 흐름을 바꿀 장타 억제가 필수다.

힐리어드는 물론, 후라도를 상대로 정규시즌 홈런을 빼앗아낸 김현수, 1차전 홈런의 주인공 안현민 등 KT 장타자들을 상대로 실투를 최소화 하는 것이 중요하다.

다만, 후라도는 홈런킹 김도영을 앞세운 홈런 2위팀 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2경기에서 13⅔이닝 동안 단 하나의 홈런을 허용하지 않았다. 그 압도적 기억을 다시 한번 떠올려야 하는 날이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com