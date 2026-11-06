"내가 하고 싶은 야구 찾았다" 전미르의 '이도류' 2년 종료 → 롯데에선 어떨까 [인터뷰]

국군체육부대(상무) 전미르. 김영록 기자

2일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 7회말 2사 1, 2루 채은성을 투수앞 땅볼로 잡은 전미르가 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.4.2/

1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 동료들을 맞이하는 상무 전미르. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.01/

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[스포츠조선 김영록 기자] "웨이트요? 여긴 국군체육부대(상무)입니다. 웨이트장 가면 괴물들로 가득해요."

유니폼을 찢을듯 했던 근육, 짧게나마 신인상에 거론될 정도의 임팩트, 팔꿈치 부상 이탈, 갑작스런 입대.

롯데 자이언츠 전미르가 바야흐로 상무 제대를 앞두고 있다.

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경북고 시절 모교를 청룡기 우승으로 이끈 고교무대 슈퍼스타였다. 야구만화의 주인공 같은 에이스 겸 4번타자, 당시엔 더욱 드물었던 '이도류' 선수인 덕분에 '한국의 오타니'라는 별명도 붙었다.

프로 데뷔 첫 7경기에서 무실점 호투를 펼치는 등 좋은 활약을 보였다. 하지만 5월말부터 흔들리는가 싶더니 팔꿈치 부상을 당했다. 이후 마운드에 복귀하지 못한 채 토미존(팔꿈치 인대 교환-재건 수술) 수술을 받았다는 소식이 전해졌다. 프로 데뷔 첫해 성적은 36경기, 1승5패 5홀드1세이브 평균자책점 5.88이었다.

1일 고척스카이돔에서 열린 2025 KBO 퓨처스리그 챔피언결정전 상무와 KT의 경기, 8회말 상무 전미르가 스트라이크 아웃 낫아웃으로 물러나고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.10.01/

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이후 상무에 입대하는가 싶더니, 상무에선 팔꿈치 재활기간 동안 타자로 변신했다는 소식이 들려왔다. 급기야 마운드에 복귀한 올해는 다시 이도류의 한해를 보냈다.

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최근 수원에서 만난 전미르는 오는 11일 제대를 앞둔 속내에 대해 "설레고, 아쉬움도 있고, 감사하기도 하고, 여러가지 생각이 든다"고 했다.

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올시즌 상무에서 필승조로 16경기에 등판, 1패 6세이브4홀드 평균자책점 2.30의 우수한 성적을 냈다. 15⅔이닝 동안 삼진을 13개나 잡았다. 볼넷은 9개.

전미르는 "올한해 성적이 좋다고 안주할 입장은 아니지만, 일단 내가 하고자 하는 야구의 방향성, 예를 들어 투구 메커니즘이나 피칭디자인 같은 걸 정립하는 기회가 됐다. 압박감이 없다기보단, 다양한 시도를 해볼 수 있어서 좋았다"고 설명했다.

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17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 7회말 상무 전미르가 역투하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

당시 상무 입대는 구단이 아닌 전미르의 의지가 강했던 것. 전미르는 "지금 생각해봐도 상무 입대는 정말 잘한 선택이었다. 정말 많은 도움이 됐다. 박치왕 감독님과 상무 코치님들께 많이 배웠다. 아직 배울게 많은데 하는 아쉬움도 있다.지금 생각해도 후회가 없다"고 돌아봤다.

문경에 위치한 상무는 웨이트 천국으로 유명하다. 전미르 역시 입단 당시 '유니폼이 찢어질 듯한' 격한 근육 자태로 주목받았다.

지금은 좀더 정돈되고 탄탄한 상체로 바뀌었다. 전미르는 "거기서 난 아무것도 아니다"라며 "역도하는 형이 계셨는데, 단순히 프레스가 아니라 파워 운동이나 역도 동작의 디테일까지 친절하게 알려주셔서 감사했다"며 웃었다.

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연마중인 비밀무기도 있다. 진승현에게 배운 '킥 체인지업'을 연습중이라고. 전미르는 "난 체인지업보다 킥 체인지업이 좀더 손에 잘 맞는 것 같다"면서 "아직은 됐다 안됐다 하는 단계"라며 씩 웃었다.

2일 대전 한화생명이글스파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 7회말 2사 1, 2루 채은성을 투수앞 땅볼로 잡은 전미르가 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.4.2/

프로에서도 다시 이도류에 도전할까. 전미르는 "일단 상무에서 둘다 시켜주신 것만으로도 정말 감사하다. 내가 잘하지 못해 죄송할 뿐"이라며 "롯데 복귀 후 구단과 다시 이야기해보겠다"고 했다.

"감독님도 바뀌고 단장님도 바뀌고, 돌아가면 일단 눈치 보면서 팀에 적응하는데 초점을 맞추려고 한다. 전역해서 특별히 하고 싶은 건 없다. 나가면 야구만 죽도록 하겠다는 마음 뿐이다."

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com