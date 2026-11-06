APBC대표팀 김도영 10번, 박재현 11번 타자로 연습경기 출전[대전 현장]

APBC대표팀 최원호 감독. 대전=권인하 기자

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]APBC대표팀이 첫번째 연습경기에서 11번타자까지 라인업에 넣었다.

APBC대표팀은 6일 대전 한화생명볼파크에서 상무와 연습경기를 갖는다. 7일엔 울산 웨일즈와 두번째 연습경기를 치르고 9일 APBC가 열리는 도쿄로 향한다.

이날 플레이오프를 치렀던 KIA 타이거즈 선수들과 일본 가고시마 마무리 캠프에 참가했던 SSG 랜더스 포수 조형우가 합류해 APBC대표팀엔 한국시리즈 중인 KT 위즈와 삼성 라이온즈 선수들만 아직 합류하지 못한 상태다.

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대표팀은 이날 김민석(중견수)-김주원(유격수)-문현빈(우익수)-한동희(3루수)-문정빈(1루수)-김휘집(지명타자)-안재석(2루수)-허인서(지명타자)-조형우(포수)-김도영(지명타자)-박재현(지명타자) 등 총 11명의 타자가 나선다. 이날 좌익수가 없어 상무 선수가 대신 좌익수로 나서게 된다.

대표팀 최원호 감독은 "김도영과 박재현은 플레이오프까지 경기를 하고 왔기 때문에 오늘은 수비를 하지 않고 타격만 할 예정이다. 10번, 11번 타자니까 많아야 3타석 정도 치지 않을까 싶다"라고 밝혔다.

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이날 연습경기의 포인트는 중견수와 2루수다. 최원호 감독이 생각한 주전 중견수는 김지찬인데 현재 한국시리즈 중이다. 최 감독은 "한국시리즈가 7차전까지 가게 되면 김지찬이 대회 초반에 없을 수도 있다"면서 "그래서 김민석과 박재현을 중견수로 내보려고 한다. 오늘은 김민석이 나가고 내일은 박재현이 중견수로 나갈 것"이라고 했다.

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전문 2루수가 없는 것도 숙제다. 최 감독은 "전력강화위원회에서 선수들을 뽑을 때 2루수는 박준순과 정준재를 생각했었다. 그런데 둘 다 부상을 당했다. 그 둘을 빼고 대회에 참가할 수 있는 나이의 선수 중에서 주전 2루수가 없다"라며 "안재석과 김휘집을 2루수로 낼 생각을 하고 있다"라고 밝혔다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com