"축구 선수 꿈꿨는데…" 인생 바꾼 감독의 한마디, KBO 평정한 페디가 명예의 전당에 오르기까지

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[스포츠조선 박상경 기자] 2023년 NC 다이노스 유니폼을 입고 KBO리그를 평정했던 에릭 페디(33·시카고 화이트삭스)가 모교 명예의 전당에 이름을 올린다.

미국 네바다주 라스베이거스 지역 언론 라스베이거스선은 6일(한국시각) 페디가 네바다대학교 라스베이거스 캠퍼스(UNLV) 체육 명예의 전당에 헌액된다는 소식을 전하면서 그의 선수 인생을 바꾼 일화를 소개했다.

페디는 고교 시절 야구와 축구를 병행한 유망주였다. 당시 축구에 대한 애정도 각별했다. 단순히 야구를 하지 않는 시기에 즐기는 취미가 아니라 대학에서도 계속하고 싶은 종목이었다. 그러나 UNLV 야구팀에 입학하기 전 팀 체임버스 감독과 나눈 대화가 그의 진로를 완전히 바꿨다. 페디는 "감독님이 '이제는 야구에만 집중하는 것이 좋을 시기'라고 말씀하셨다"고 회상했다. 대학에서도 두 종목을 병행하고 싶었던 페디는 이 조언을 받아들여 야구에만 전념하기로 했다.

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선택은 적중했다.

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2012년 UNLV에 입학한 페디는 신입생 시절부터 팀의 주축 투수로 활약했다. 첫 시즌 15경기에 선발 등판해 6승을 거뒀고, 90⅓이닝 동안 66개의 삼진을 잡아냈다. 팀 내 다승, 선발 등판, 투구 이닝, 탈삼진에서 모두 1위를 기록했다. 2013년에는 7승3패를 거두며 성장세를 이어갔다. 미국 대학야구 대표팀에도 선발됐다. 3학년이던 2014년에는 11경기에서 8승2패, 평균자책점 1.76, 탈삼진 82개를 기록했다. 마운틴웨스트 콘퍼런스 올해의 투수로 선정됐고, 전미 대학야구 올아메리카 세컨드팀에도 이름을 올렸다. 특히 그해 시즌 개막전에서 센트럴미시간대를 상대로 8회까지 마운드를 지키며 1안타 탈삼진 11개의 압도적인 투구를 선보였다. 당시 경기장에는 메이저리그 스카우트들이 대거 몰려 있었다. 시즌 막판 팔꿈치 인대접합 수술(토미존 서저리)을 받으면서 조기에 시즌을 마감했지만, 이미 높은 평가를 받은 상태였다. UNLV에서 보낸 3시즌 통산 성적은 41경기 21승10패, 평균자책점 3.18, 탈삼진 231개. 평균자책점은 당시 학교 역사상 네 번째로 낮은 기록이었다. 페디는 2014년 메이저리그 신인 드래프트에서 워싱턴 내셔널스의 1라운드 전체 18순위 지명을 받았다.

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2017년 워싱턴에서 메이저리그에 데뷔한 페디는 이후 선수 생활에서 여러 차례 굴곡을 겪었다. 2022시즌을 마친 뒤 워싱턴에서 방출되면서 새로운 도전이 필요해졌다. 그때 선택한 무대가 한국이었다. 2023년 NC에 입단한 페디는 KBO리그 30경기에 선발 등판해 20승6패, 평균자책점 2.00, 탈삼진 209개를 기록했다. 다승과 평균자책점, 탈삼진 3개 부문을 석권하며 외국인 투수 최초로 트리플크라운을 달성했다. 특히 20승-200탈삼진을 동시에 달성한 것은 1986년 선동열 이후 37년 만이었다. 그해 KBO리그 정규시즌 최우수선수(MVP)도 차지했다.

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한국에서의 성공은 메이저리그 복귀로 이어졌다. 시카고 화이트삭스와 계약하며 미국 무대에 돌아간 페디는 2024시즌 31경기에서 9승9패, 평균자책점 3.30을 기록하며 경쟁력을 다시 입증했다.

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페디는 모교 명예의 전당 헌액 소식을 처음 들었을 당시 "한 번도 생각해보지 못했던 일"이라고 회상했다. 시간이 조금 흐른 뒤에야 실감이 났고, 기쁜 마음에 부모에게 전화를 걸었다고 한다. 이어 "가장 좋은 부분은 이곳까지 오도록 도와준 사람들과 기쁨을 함께 나눌 수 있다는 것"이라고 말했다.

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고교 시절 지도했던 샘 토머스 감독과 2019년 세상을 떠난 체임버스 감독도 잊지 않았다. 특히 토머스 감독에 대해서는 "결코 쉽게 훈련하도록 내버려두지 않았고, 단 하루도 쉬게 하지 않았다"며 대학 무대에 적응하는 데 큰 도움이 됐다고 돌아봤다.

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대학 진학 당시 자신이 미국 대학 1부리그에서 뛸 수 있을지조차 확신하지 못했다던 페디는 모교 최고의 선수로 이름을 남기게 됐다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com