1253억원 받고 2년 24G 뛴 먹튀 충격 SNS 논란…구단 재빠른 선 긋기 "우리 가치와 무관", 대체 왜

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[스포츠조선 박상경 기자] 토론토 블루제이스 거포 앤서니 산탄데르가 논란의 중심에 섰다.

베네수엘라 출신인 산탄데르는 지난해 토론토와 5년 9250만달러(약 1253억원) 계약을 체결했다. 그는 최근 미국 중간선거 직후 자신의 SNS에 두 개의 영상을 공유했다. 첫 번째 영상에서는 중간선거에서 당선된 무슬림 정치인들이 미국법 대신 이슬람 율법인 샤리아법을 도입하려 한다는 주장이 담겼다. 특히 미시간주 연방 상원의원 선거에서 당선된 압둘 엘사예드가 언급됐다. 두 번째 영상은 한 기독교 목사가 이슬람교를 폭력적이고 전쟁을 지향하는 종교로 묘사하며 무슬림 전체를 부정적으로 일반화하는 내용이었다.

해당 영상이 공유되자 SNS상에는 산탄데르를 향한 비난이 집중됐다. 그는 급히 영상을 삭제했지만, 이미 캡쳐 화면이 확산된 상태였다.

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미국 야후스포츠는 6일(한국시각) '토론토 구단이 산탄데르 논란에 대한 입장을 밝혔다'고 전했다. 토론토 구단은 "야구는 모든 사람을 위한 스포츠이며, 우리 구단은 모든 팬이 야구장에서 환영받는다고 느낄 수 있는 포용적인 환경을 조성해 왔다. 개인의 발언은 우리 구단의 가치와 신념을 대변하지 않는다"고 강조했다.

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2017년 볼티모어 오리올스에서 빅리그에 데뷔한 산탄데르는 2024년에는 155경기에서 타율 0.235(595타수 140안타), 44홈런 102타점, 출루율 0.308, 장타율 0.506, OPS(출루율+장타율) 0.814를 기록하며 아메리칸리그 올스타 선정 및 실버슬러거상을 받았다. 이런 활약을 바탕으로 토론토와 거액의 FA계약을 체결했다. 하지만 지난해 왼쪽 어깨 부상으로 정규시즌 54경기 출전에 그쳤고, 올해는 트리플A에서 5경기를 소화한 게 전부다.

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토론토는 거액을 투자한 산탄데르가 2년 동안 정규시즌 54경기 출전에 그친 상황에서 경기 외적인 논란까지 마주하게 됐다. 야후스포츠는 '이번 논란이 이미 불투명했던 산탄데르의 향후 입지에 또 다른 부담을 줄 수 있다'고 분석했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com