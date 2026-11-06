'17kg 감량' 김민하, 슬림해진 몸매에 포근한 겨울 패션...'볼하트' 깜찍한 매력

르셉템버(LE17SEPTEMBRE) 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 배우 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

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[스포츠조선 박재만 기자] 배우 김민하가 17kg 감량 후 더욱 슬림해진 비주얼과 감각적인 겨울 패션을 선보였다.

김민하는 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열린 르셉템버(LE17SEPTEMBRE) 포토콜 행사에 참석해 포토타임을 가졌다.

이날 김민하는 부드러운 카멜 톤의 재킷에 아이보리 롱스커트와 머플러를 매치해 포근하면서도 세련된 겨울 스타일링을 완성했다. 차분한 톤온톤 컬러 조합은 한층 슬림해진 김민하의 실루엣을 더욱 돋보이게 했다.

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특히 김민하는 볼에 살짝 손을 댄 깜찍한 하트 포즈와 은은한 미소로 사랑스러운 매력까지 더했다.

앞서 김민하는 작품 속 배역을 위해 약 2년에 걸쳐 17kg가량 체중을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다. 김민하는 당시 체중 감량의 상당 부분이 역할을 위한 준비였다고 설명하며, 운동과 식단 관리를 병행해 오랜 시간에 걸쳐 감량했다고 전했다.

르셉템버(LE17SEPTEMBRE) 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 배우 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

르셉템버(LE17SEPTEMBRE) 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 배우 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

르셉템버(LE17SEPTEMBRE) 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 배우 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/

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르셉템버(LE17SEPTEMBRE) 포토콜이 6일 서울 영등포구 더현대 서울에서 열렸다. 배우 김민하가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.06/