"설득과 영입작업은 끝냈다. 가능성은 충분하다." '절친' 스넬의 자신감. FA 최대어 스쿠벌은 다시 다저스로 올까

LA 다저스 블레이크 스넬이 내셔널리그 디비전시리즈를 승리한 뒤 포수 윌 스미스, 투수 야마모토 요시노부, 타일러 그래스나우, 태릭 스쿠벌(왼쪽부터)과 셀카를 찍고 있다.Imagn Images 연합뉴스

LA 다저스 블레이크 스넬. AP 연합뉴스

FA 최대어로 꼽힌 태릭 스쿠벌. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]"내가 할 수 있는 설득과 영입작업은 다했다."

LA 다저스의 왼손 에이스 블레이크 스넬이 FA가 된 태릭 스쿠벌과 내년에도 다저스에서 함께 하고 싶다는 뜻을 보냈다.

스넬은 다저스의 지역 사회공헌 활동에 나와 지역 언론과의 인터뷰에서 스쿠벌에 대한 질문을 받고 "그와는 매일 얘기하고 있다. 아주 잘 지내고 있고, 컨디션도 최상이다"라면서 "그는 내가 어떻게 생각하는지 잘 알고 있다. 다들 알다시피, 나는 그가 다저스의 일원으로 남아주길 바란다"라며 FA지만 다저스에 남길 바라는 마음을 전했다.

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스쿠벌은 이번 메이저리그 FA시장에서 최대어로 꼽힌다. 2024년, 2025년 연속 아메리칸리그 사이영상을 수상한 스쿠벌은 올해 디트로이트 타이거스와 LA 다저스에서 26경기에 선발등판해 158⅔이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 기록했다. 최근 3년간 546이닝을 던지면서 평균자책점 2.42를 기록했다. 같은 기간 평균자책점이 스쿠벌보다 좋은 투수는 크리스 세일(2.36) 뿐이다.

대부분이 이번 FA 시장에서 스쿠벌이 최고 몸값을 받을 것으로 예상하고 있다. 단장 출신 칼럼니스트 짐 보든은 "계약기간에 따라 결정되겠지만 3억5000만(4704억원)~5억달러(6720억원) 범위에서 그는 메이저리그 역사상 가장 많은 돈을 받는 투수가 될 것"이라고 예상했다.

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여러 구단에서 스쿠벌 영입에 나선 가운데 다저스가 스쿠벌을 잡을 수 있을지가 최대 관심사다. 스쿠벌과 같은 스캇 보라스가 에이전트인 스넬은 "지금은 그가 처한 상황을 존중해야 할 시기"라면서도 "다저스 팬들로부터 '그를 꼭 잡아달라'는 연락이 항상 온다. 나로서 할 수 있는 설득과 영입 작업은 이미 다 끝냈다. 가능성은 충분히 있다고 생각한다"라며 스쿠벌과 내년에도 다저스에서 뛸 가능성을 말했다.

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다저스 지역 매체인 '캘리포니아 포스트'는 스넬이 내셔널리그 챔피언십 시리즈(NLCS)에서 다저스의 탈락이 확정된 직후 스쿠벌에게 "나를 두고 떠날 순 없을 걸"이라면서 스쿠벌에게 잔류를 설득했다고 전했다.

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스넬과 스쿠벌은 모두 메이저리그 최고 수준의 좌완 선발이다. 스쿠벌이 다저스로 온 이후 친분을 쌓으면서 둘은 절친이라고 부를 수 있을 정도로 가까운 사이가 된 것으로 알려져 있다.

스넬의 설득이 통했을까. 스쿠벌의 내년시즌 둥지는 다저스일까.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com