'멘탈 붕괴 조짐' 불펜으로 간 70억 몸값 최원태, 필승조로 쓸 수 있나

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 3회말 무사 2루 KT 안현민에게 투런포를 허용한 삼성 선발 최원태가 마운드에서 내려오고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 불펜 이동은 좋다, 그런데 중요할 때 쓸 수 있나.

삼성 라이온즈 박진만 감독은 KT 위즈와의 한국시리즈 1차전 패배 후 향후 계획 중 하나를 확실하게 못을 박았다. 이날 선발로 나섰던 최원태는 남은 시리즈 선발로 투입될 일이 없다고 말이다.

그럴만 했다. 1차전 선발 중책을 맡았지만 2이닝 5실점으로 무너졌다. 경기 감각이 걱정이었던 KT였는데, 최원태가 스스로 무너지자 손쉽게 긴장감을 털어낼 수 있었다. 최원태가 조금만 버텨줬다면, 그런 가운데 후반 방망이가 터졌다면 뒤집을 수 있는 경기 내용이었다.

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구위도 구위지만, 긴장했는지 제구 자체가 불안하고 경기를 전혀 끌어가지 못했다. 이날 뿐 아니었다. KIA 타이거즈와의 플레이오프 3차전에서도 1⅔이닝 조기 강판을 당했었다. 정규시즌에라도 좋았다면 모를까, 지난해와 올해 모두 70억원 몸값을 전혀 해내지 못했다. 박 감독의 인내심이 한계에 다다를 수밖에 없었다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 2회 kt 최원준 타구를 삼성 최원태가 처리하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

일단 불펜 이동이라고 했다. 삼성은 3차전 후라도 이후 6차전 페덱이다. 원태인이 선발로 복귀해 4, 5차전 중 한 경기를 소화하면 다른 한 명의 새로운 얼굴이 최원태의 빈 자리를 메워야 한다.

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문제는 불펜에서는 제 역할을 할 수 있겠냐는 것이다. 지난해 가을에는 기대 이상의 '대반전' 활약을 해줬지만, 그 전까지는 포스트시즌에 매우 약한 모습이었다. 올해 그 모습이 반복됐다. 이미 멘탈적으로 크게 흔들린 상황이다. 여기에 1차전 등판을 하루 앞두고 PC방 외출을 한 것 아니냐는 구설까지 올라 선수 마음은 더 힘들 수 있다.

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삼성은 올 가을 마무리 김재윤이 이탈했다. 안 그래도 불펜이 흔들리는 상황에, 김재윤 빈 자리를 메워주던 원태인까지 선발로 복귀한다. 이승민, 배찬승, 김태훈 등이 분전하고 있지만 구위로 확실히 누를 수 있는 투수가 더 필요하다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 3회말 KT 안현민이 삼성 최원태 상대 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 안현민. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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최원태의 구위는 문제 없다. 그런데 그 공을 스트라이크존으로 던질 수 있느냐가 관건이다. 공이 아무리 빠르고 강해도, 존 밖으로 나가면 의미가 없다. 과연 박 감독은 승부처에서 최원태를 투입하는 강수를 둘 수 있을 것인가. 아니면 릴리프 정도의 역할을 생각하고 있을까.

김용 기자 awesome@sportschosun.com