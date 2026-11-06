김혜성 다저스행 누가 예상이나 했었는가...노시환 어디 갈 지, 아무도 모른다

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1루수로 나선 노시환이 수비위치로 향하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

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[스포츠조선 김용 기자] 예상, 전망은 그 때 뿐.

한화 이글스 노시환의 미국 메이저리그 진출 도전이 계속해서 화제다. 한화와 11년 총액 307억원의 믿기 힘든 계약을 한 선수가, 이 호조건을 백지화시키고 미국에 가겠다고 하니, 관심이 쏠릴 수밖에 없다.

여기에 미국 현지 반응도 180도 달라 더욱 얘깃거리가 된다. 어디에서는 당장 주전 3루수로 뛸 수 있는 선수라는 평가가 나오는가 하면, 어디에서는 빅리그에서 통하지 않을 실력이라고 평가 절하한다.

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2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 3회초 2사 만루. 내야땅볼로 물러난 한화 노시환. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

최근 메이저리그에 간 고우석(LG) 김혜성(LA 다저스) 송성문(샌디에이고) 모두 마찬가지였다. 세 사람 모두 포스팅 거의 막판에 입단이 결정됐다. 그만큼 현지에서도 이 선수들에 대한 주판알을 오래, 신중하게 튕기고 영입을 결정했다는 것. 그 사이 무수한 소문들이 나왔다. 김혜성의 경우에는 2루수가 부족한 팀들의 단골 영입 후보 손님이었다. 고우석은 당장 팀 마무리 후보로 언급되기도 했다.

노시환도 마찬가지다. 현재 뉴욕 양키스, 세인트루이스 카디널스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스, 토론토 블루제이스, 피츠버그 파이리츠 등이 새 팀 후보로 오르내리고 있다. 당장 이 팀들이 노시환에 엄청난 관심이 있는지는 알 수 없다. 현지에서 당장 3루 거포 자원이 필요한 팀들 중심으로 소개가 되는 정도다.

AFP 연합뉴스

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실제 계약이 성사될 지, 성사된다면 어느 정도의 계약 규모일지, 간다면 어느 팀일지 정말 예측 불가다. 김혜성이 다저스로 갈 거라 예상한 사람은 당시 거의 없었다. 당장 주전 경쟁이 힘든 스타 왕국에 갈 이유가 없다고 보였기 때문이다. 하지만 다저스는 김혜성을 원했고, 김혜성도 다저스를 선택했다.

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경쟁자 일본인 선수 사토가 노시환보다 더 큰 관심을 받고 있는 게 냉정한 현실이다. 결국 사토의 행선지가 결정된 후 노시환의 차례가 올 걸로 보인다. 포스팅 거의 막판에나 행선지가 결정될 전망이다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com