5차전은 잊어라! '선발 복귀' 원태인 카드, 4차전에 써야 하는 두 가지 이유 [KS]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 10회말 디아즈의 결정적인 수비 실책으로 동점을 내준 삼성 원태인이 이닝 종료 후 고함을 내지르고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"태인아 몇차전에 나갈래?"

4일 12회 연장혈투 끝 3대2로 승리한 뒤 복도에서 인터뷰 중이던 원태인에게 삼성 박진만 감독이 지나가면서 던진 질문.

원태인은 인터뷰 중 큰 목소리로 "감독님께서 나가라고 하실 때 나가겠습니다"라고 씩씩하게 답했다.

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얼핏 농담을 주고받은 것 처럼 들리지만 벤치 고민이 묻어있는 '진담'이다. 2차전 32구를 던진 원태인의 몸상태를 넌지시 체크하는 뜻도 담겨 있었다.

마무리 김재윤의 부상 이탈로 인한 고육지책. 불펜으로 가을야구를 치르던 원태인이 선발로 복귀한다. 설살가상 70억 FA 최원태이 2경기 부진 끝 선발 로테이션에서 탈락하면서 원태인의 원대 복귀가 불가피해졌다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 박진만 감독이 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

문제는 시점이다. 7일 대구 4차전이냐, 8일 5차전이냐를 놓고 고민에 빠졌다.

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박진만 감독은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 3차전 경기 결과에 따라 원태인의 4차전 혹은 5차전 선발 등판일을 최종 확정하겠다고 밝혔다.

가장 중요한 고려 요인은 원태인의 몸 상태. 2차전 구원등판해 32구를 전력으로 던진 그가 이틀 쉬고 선발 등판할 수 있느냐는 점이다. 물론 사흘 쉬고 나오는 것도 쉬운 스케줄은 아니다.

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한국시리즈란 특수 시기. 어느 정도 무리는 불가피하다.

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원태인의 몸상태 변수를 떼놓고 상황만 놓고 보면, 원태인 카드는 무조건 '4차전 선발'로 마운드에 올려야 한다.

3일 수원KT위즈파크에서 열린 한국시리즈 1차전 KT와 삼성의 경기. 삼성 페덱, 원태인이 경기를 준비하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

첫째, 체력적으로 불리한 삼성은 시리즈를 최대한 빨리 끝내는 방향으로 올인해야 한다.

현재 삼성 불펜은 이승민, 배찬승, 김태훈 단 3명이 지키고 있다. 특히 6경기째 등판한 이승민의 스피드가 조금씩 떨어지고 있다. 불펜 소모전으로 갈수록 체력적으로 열세인 삼성이 불리해진다.

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야수진 체력 저하도 우려된다. 삼성은 강민호 구자욱 등 부상 여파로 반쪽짜리 선수 2명이 주전으로 뛰고 있다. 최형우도 좌익수 수비 여파로 체력적으로 점점 더 힘들어지고 있다.

만약 3차전을 이길 경우, 4차전에서 KT 선발로 유력한 로건 앨런을 상대로 확실한 에이스 원태인을 표적 투입해 3승1패를 만드는 것이 최선이다. KT를 심리적 벼랑 끝으로 몰아넣고 5차전 승부로 우승을 조기 확정 짓는 것이 최선이다.

반대로 3차전을 내줄 경우 4차전 원태인 투입은 선택이 아닌 '필수'가 된다. 4차전을 불펜데이로 허무하게 내줘 1승 3패에 몰린다면, 5차전에 원태인이 나선다 한들 상대 에이스 대니엘을 상대로 벼랑 끝 압박감을 이겨내기 어렵다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인과 강민호가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

둘째, 수원 6·7차전 '원태인 불펜 재투입'을 위한 최소한의 휴식 확보가 필요하다.

한국시리즈 일정상 대구 5차전이 끝난 뒤 하루 휴식을 취하고 10일 부터 수원에서 6, 7차전이 펼쳐진다. 선발진은 크리스 페덱과 아리엘 후라도가 차례로 출격할 전망.

이번 시리즈 원태인의 선발 등판은 4,5차전 중 딱 한차례 뿐이다. '사생결단' 6, 7차전에서는 다시 한번 원태인이 구원 투수로 마무리나 롱릴리프 역할을 맡아야만 하는 상황이 올 수밖에 없다.

원태인이 4차전(7일)에 선발 등판해야만 5차전(8일)과 이동일(9일)을 포함, 최소 2~3일의 금쪽같은 휴식 시간을 벌 수 있다. 만약 5차전(8일) 선발로 나선다면 불과 하루 쉬고 6, 7차전 불펜 대기를 해야 하는 최악의 과부하에 직면하게 된다.

4차전 원태인 카드는 시리즈 조기 종료와 6,7차전 불펜 힘보탬이 필요한 삼성에 피할 수 없는 정답이 될 전망이다.

딱 하나 남은 마지막 변수는 2차전 연장승부 속 온 힘을 다해 32구를 던진 원태인의 체력 회복 여부다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com