"날 떠나지마" 최대 4억불 초대어 투수 잔류 원하는 다저스, 스넬까지 나섰다…결말은

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[스포츠조선 박상경 기자] 블레이크 스넬(LA 다저스)이 태릭 스쿠벌 잔류를 위해 팔을 걷어붙였다.

스넬은 5일(한국시각) 캘리포니아주 알타데나에서 열린 다저스 재단 야구단 건립 행사에서 스포츠넷LA와의 인터뷰에서 스쿠벌과의 소통 내용을 공개했다. 그는 "우리는 매일 이야기한다. 그는 잘 지내고 있고 상태도 아주 좋다"며 "그는 내가 어떻게 생각하는지 잘 알고 있다. 나는 그가 다저스의 일원으로 남기를 바란다"고 말했다.

지난 8월 트레이드 마감일을 앞두고 다저스 유니폼을 입은 스쿠벌은 시즌 종료 후 FA 자격을 얻었다. 최대 4억달러 계약 전망이 나오는 가운데, 스쿠벌이 과연 다저스 잔류를 택할지에 관심이 쏠리고 있다. 자금력 면에서 타팀에 밀리지 않는 다저스지만, 스쿠벌이 이적 직후 친정팀 디트로이트 타이거스에 대한 애정을 드러내는 등 심상치 않은 행보를 보였기 때문. 다저스 뿐만 아니라 에이스 보강을 원하는 여러 팀에서 스쿠벌에 관심을 두고 있는 점도 관건이다.

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스넬은 "지금은 그가 처한 상황을 존중해야 할 시기"라면서도 "내가 할 수 있는 설득은 이미 끝냈다(I've done my pitch)"고 설명했다. 또 "다저스 팬들도 항상 내게 연락해 그를 붙잡아 달라고 한다"며 "우리는 충분한 가능성이 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

스넬의 잔류 설득은 이번이 처음은 아니다. 다저스가 지난달 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 탈락한 직후에도 스쿠벌에게 직접 잔류를 요청했다. 당시 스넬은 캘리포니아포스트를 통해 "우리는 월드시리즈 우승이라는 목표를 이루지 못했다. 이런 상황에서 나를 떠나서는 안 된다"며 동료와 다시 한번 정상에 도전하고 싶다는 뜻을 밝혔다.

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두 선수는 공통점이 많다. 스넬은 2018년과 2023년, 스쿠벌은 2024년과 2025년 각각 사이영상을 두 차례 수상했다. 모두 리그 정상급 좌완 선발투수라는 공통점에 더해 스콧 보라스를 에이전트로 두고 있다.

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스쿠벌은 다저스 유니폼을 입은 뒤 스넬과 가까워졌다. 경기 중 더그아웃에서 자주 대화를 나누는 등 친밀한 행보를 보였다. 하지만 계약은 친분과는 다른 문제다. 스넬의 간곡한 요청에 스쿠벌이 어떻게 화답할지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com