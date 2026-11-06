구자욱은 뛰지도 못하는데..득점 막는 '2개의 핸디캡' 삼성은 무슨 생각으로 '자동아웃' 포수를 라인업에 두고 있을까[KS]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. 삼성 강민호가 삼진을 당하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]가을야구 단기전의 중압감 속에서 삼성 라이온즈 벤치의 선택은 단호했다.

옆구리 부상 속 정상 타격이 불가능한 상황 속에서도 삼성의 안방마님 자리는 변함없이 강민호의 몫이다.

타석에 서면 '자동아웃'이라는 아쉬운 목소리가 들리지만, 박진만 감독과 삼성 코칭스태프는 확고하게 강민호 선발출전을 고수하고 있다.

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강민호는 현재 정상적인 스윙을 하기 힘들 정도로 심각한 옆구리 통증을 안고 뛰고 있다.

레그킥을 포기한 채 배트 중심에 공을 툭툭 맞히는 식으로 타석에 임하지만, 이미 플레이오프 때 강민호의 '전략'을 간파한 상대 마운드 역시 대응에 나서며 강민호를 더 힘들게 하고 있다. 타격 시 회전이 불편한 점을 파악, 몸쪽 공을 집요하게 파고들며 헛스윙이나 빗맞은 타구를 유도하는 상황. 설상가상 구자욱이 정상 주루플레이가 이뤄지지 않으면서 득점이 될 상황이 무산되고 있다. 반쪽짜리 구자욱에 강민호까지, 라인업 핸디캡이 둘로 늘어난 상황. 그럼에도 삼성 벤치가 강민호 카드를 고수하는 이유는 대체 무엇일까.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 내야 수비하는 삼성 강민호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

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1점 차 숨 막히는 단기전, 대체 불가능한 '마운드 안정감'과 경기 운영

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한국시리즈 같은 큰 무대는 박빙 승부가 이어지는 경우가 많다. 실제 1,2차전은 모두 1점 차 승부였다. 2차전은 연장 12회까지 갔다.

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백업 포수 자원이 타석에서 조금 더 낫다고 한들, 통산 최다 26007경기를 소화한 강민호가 마운드 위의 투수들에게 주는 신뢰와 경기 조율 능력은 비교가 어렵다.

단기전에서 베테랑 포수가 마운드에 제공하는 안정감과 그라운드 사령관으로서의 가치가 백업 포수의 타격 생산성 차이를 뛰어넘는다는 판단이다.

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특히 긴장되는 경기 속 흐름을 읽는 야구 지능은 가르칠 수 있는 영역도 아니다. 번트 뜬공 타구를 일부러 떨어뜨려 발 빠른 1루 주자 최원준을 2루에서 포스아웃시켜 주자를 바꿔내는 영리한 플레이는 경험 적은 젊은 포수가 순발력 있게 판단하기 어려운 영역이다. 리드, 송구, 포구 등 포수 본연의 수비 역할에 문제가 없는 한, 그의 존재 유무는 팀 경기력에 하늘과 땅 차이를 만든다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회말 무사 1루 강민호가 김민혁의 내야 뜬 공을 떨어뜨린 후 2루로 공을 던져 1루주자 최원준을 2루에서 잡아내고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

삼성 라인업의 '포수 타석 자동 아웃' 딜레마

그렇다고 현재 삼성의 백업 포수진 중 타격에서 확실한 비교우위를 가진 선수도 없다. 타격이 강한 편인 김도환도 3타석에 불과하긴 하지만, 아직 가을야구 안타 신고가 없다.

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벤치 입장에서는 하위 타선에서 어차피 아웃카운트가 늘어날 확률이 높다면, 차라리 마운드를 100% 지배하고 수비 방어력을 극대화할 수 있는 강민호를 활용하는 것이 '플러스'란 판단이다.

경기 중 승부처가 오면 강민호 타석에 강한 대타를 내고 백업포수를 배치하는 전략이 유지될 전망이다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회말 위기를 무실점으로 끝낸 페덱이 강민호와 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

부상 삼킨 '우승 의지' 팀의 정신적 구심점

박진만 감독은 당초 강민호를 쉬고 하려고 했다. 하지만 첫 우승반지를 꿈꾸는 선수 본인의 출전의지가 확고했다.

박 감독은 "본인의 우승 반지에 대한 열망이 워낙 강하고, 통증을 참아가면서라도 뛰겠다는 의지가 확고하다"며 두터운 신뢰를 보였다.

팀의 중심인 캡틴 구자욱이 햄스트링 부상으로 수비 없이 지명타자로 타석에만 서고 있는 상황. 안방마님 강민호마저 빠진다면 외국인투수들까지 아우르는 팀의 정신적 지주가 사라질 때 선수들이 느낄 집단적 불안감도 영향을 주고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com