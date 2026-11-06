'절친' 노시환 따라 미국 가나, '야마모토 길' 걷는 원태인, 빅리그 바이어 4개 구단은 어디? "체인지업은 통한다"

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회말 위기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정현석 기자]미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com이 삼성 라이온즈 에이스 원태인의 미국진출 성공 가능성을 집중 조명했다.

절친 노시환(한화)이 포스팅을 통한 미국진출을 공식 선언한 가운데 친구의 '직관' 응원 속 한국시리즈에서 불펜과 선발을 오가며 맹활약 하고 있는 원태인이 시즌 후 진짜 '야마모토의 길'을 걸을지 관심이 모아지는 상황. 원태인에 대해 현지 스카우트와 매체들은 매우 현실적이면서도 냉정한 평가를 내놓았다.

미국 현지에서 주목하는 최대 장점은 가성비와 검증된 내구성이다.

Advertisement

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 투구하는 삼성 원태인. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

MLB.com이 꼽은 원태인의 가장 큰 시장 메리트는 FA(자유계약선수) 자격으로 미국 진출을 타진할 수 있다는 점이다.

메이저리그 구단 입장에서 원소속구단(삼성)에 포스팅 비용을 지불하지 않아도 되기 때문에 재정적 위험 부담이 매우 낮다.

Advertisement

기술적으로는 우타자 몸쪽을 정교하게 파고드는 제구력과 빅리그 타자들의 헛스윙을 유도할 수 있는 최상급 체인지업 구종가치가 높은 평가를 받았다. 여기에 매년 140~150이닝 이상을 큰 부상 없이 소화해 온 내구성 역시 검증된 이닝이터로서의 가치를 높이는 요소다.

Advertisement

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 경기장 찾은 한화 이글스 노시환, 강백호. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

하지만 현지 스카우트들의 시선은 다소 냉담하다.

가장 큰 걸림돌은 패스트볼 구속이다. 원태인의 주무기 패스트볼 구속(시속 91~94마일, 약 146~151㎞)은 빅리그 평균 기준으로 타자를 압도하기 어렵다는 지적이다.

Advertisement

이 때문에 현지에서는 KBO 무대에서 처럼 선발 투수보다는 경기 중후반을 책임지는 '롱릴리프(추격조)'나 '좌타자 상대 스페셜리스트' 등 전천후 불펜 요원으로 활용하는 것이 적합하다는 진단을 내리고 있다.

Advertisement

MLB.com은 원태인의 빅리그 진출 시 잠재적 타깃 구단으로 가성비 좋은 불펜 뎁스 보강이 필요한 4개 구단을 언급했다. 텍사스 레인저스, 디트로이트 타이거스, 휴스턴 애스트로스와 이정후의 팀 샌프란시스코 자이언츠다.

현지 시장은 원태인을 대형 선발 대어로 높게 평가하지는 않지만, 위험 부담이 적고 즉시 전력으로 쏠쏠하게 쓸 수 있는 '매력적인 히든카드'로 인식하고 있다.

향후 미국 현지 에이전트 계약 체결 여부와 메이저리그 노사협정(CBA) 변수 등이 실제 미국진출로 이어질 핵심 열쇠가 될 전망이다.

Advertisement

정현석 기자 hschung@sportschosun.com