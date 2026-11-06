'절친' 노시환 따라 미국 가나, '야마모토 길' 걷는 원태인, 빅리그 바이어 4개 구단은 어디? "체인지업은 통한다"

[스포츠조선 정현석 기자]미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com이 삼성 라이온즈 에이스 원태인의 미국진출 성공 가능성을 집중 조명했다.
절친 노시환(한화)이 포스팅을 통한 미국진출을 공식 선언한 가운데 친구의 '직관' 응원 속 한국시리즈에서 불펜과 선발을 오가며 맹활약 하고 있는 원태인이 시즌 후 진짜 '야마모토의 길'을 걸을지 관심이 모아지는 상황. 원태인에 대해 현지 스카우트와 매체들은 매우 현실적이면서도 냉정한 평가를 내놓았다.
미국 현지에서 주목하는 최대 장점은 가성비와 검증된 내구성이다.
MLB.com이 꼽은 원태인의 가장 큰 시장 메리트는 FA(자유계약선수) 자격으로 미국 진출을 타진할 수 있다는 점이다.
메이저리그 구단 입장에서 원소속구단(삼성)에 포스팅 비용을 지불하지 않아도 되기 때문에 재정적 위험 부담이 매우 낮다.
기술적으로는 우타자 몸쪽을 정교하게 파고드는 제구력과 빅리그 타자들의 헛스윙을 유도할 수 있는 최상급 체인지업 구종가치가 높은 평가를 받았다. 여기에 매년 140~150이닝 이상을 큰 부상 없이 소화해 온 내구성 역시 검증된 이닝이터로서의 가치를 높이는 요소다.
하지만 현지 스카우트들의 시선은 다소 냉담하다.
가장 큰 걸림돌은 패스트볼 구속이다. 원태인의 주무기 패스트볼 구속(시속 91~94마일, 약 146~151㎞)은 빅리그 평균 기준으로 타자를 압도하기 어렵다는 지적이다.
이 때문에 현지에서는 KBO 무대에서 처럼 선발 투수보다는 경기 중후반을 책임지는 '롱릴리프(추격조)'나 '좌타자 상대 스페셜리스트' 등 전천후 불펜 요원으로 활용하는 것이 적합하다는 진단을 내리고 있다.
MLB.com은 원태인의 빅리그 진출 시 잠재적 타깃 구단으로 가성비 좋은 불펜 뎁스 보강이 필요한 4개 구단을 언급했다. 텍사스 레인저스, 디트로이트 타이거스, 휴스턴 애스트로스와 이정후의 팀 샌프란시스코 자이언츠다.
현지 시장은 원태인을 대형 선발 대어로 높게 평가하지는 않지만, 위험 부담이 적고 즉시 전력으로 쏠쏠하게 쓸 수 있는 '매력적인 히든카드'로 인식하고 있다.
향후 미국 현지 에이전트 계약 체결 여부와 메이저리그 노사협정(CBA) 변수 등이 실제 미국진출로 이어질 핵심 열쇠가 될 전망이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com