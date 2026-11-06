슈퍼캐치에 막혔다고? 뚫릴 때까지 친다, 리그 최고 근성남에게 불가능은 없다 [SC피플]

삼성 박승규. 김영록 기자

삼성 박승규. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

삼성 박승규. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[스포츠조선 김영록 기자] "1차전 너무 분하게 졌다. 그래서 2차전은 정말 이를 갈고 나왔다."

슈퍼캐치의 달인이 슈퍼캐치에 당했다. 아무러면 어떤가. 또 치고 나가면 된다.

한국시리즈 2차전에서 보여준 삼성 라이온즈 박승규의 플레이가 그랬다. 박승규는 "포스트시즌은 기세 싸움이라고 했다. 우리 파이팅이 상대보다 앞섰기 때문에 승리할 수 있었다. 선배님들부터 솔선수범 하시지 않았나"라며 3차전의 의지를 다졌다.

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1점1점 주고받는 치열한 경기 속에 한걸음씩 앞서나간 건 삼성이었고, 상대의 숨통을 끊을 뻔 했던 선수는 박승규였다.

연장 10회초 1사 1,2루 상황에서 우중간 깊숙한 타구. 내심 '갈랐다' 싶을 타구였지만, KT 중견수 샘 힐리어드의 타구판단과 반사신경은 상상초월이었다. 빠졌다면 흐름상 거기서 경기가 끝났을 상황, 힐리어드는 온몸을 던진 슈퍼캐치로 박승규의 타구를 끊어냈다.

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다음타자 디아즈의 적시타로 1점을 내주긴 했지만, 이때 불타오른 KT의 아드레날린은 곧이어 10회말 2-2 동점을 만드는 집중력으로 이어졌다.

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삼성 박승규. 김영록 기자

어쩌면 박승규가 가장 억울했을 순간. 하지만 그 터질듯한 가슴을 다음 순간을 위한 에너지로 연결했다. 연장 12회초 선두타자로 등장한 박승규는 기어코 안타를 치며 팀 득점의 물꼬를 텄다. 박승규는 다음타자 디아즈의 땅볼 때 선행주자 아웃을 당했지만, 그 디아즈가 우여곡절 끝에 기어코 결승점을 내면서 팀 승리에 단단히 한몫을 한 선수가 됐다.

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박승규는 "정말 쉽지 않은 경기인데 이겼다. 정말 기분좋다"면서 "이렇게 치열한 경기를 했는데, 우리팀 더그아웃 분위기가 끝까지 죽지 않았다. 계속 괜찮다 할 수 있다 다음 거 하자고 외쳤다. 결국 이겼다"고 주먹을 불끈 쥐었다.

삼성 배찬승. 김영록 기자

이어 "페덱이 이렇게 잘 던지는데 우리 야수들도 가만히 있을 수 없다는 분위기였다. 정말 고맙고, 어떻게든 도와주고 싶었다. 조금이나마 승리에 도움이 되서 기쁘다"며 비로소 미소를 지었다.

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12회말을 완벽하게 틀어막은 배찬승 역시 "순간 욱하는 마음에 세리머니를 했다. 앞 투수들이 너무 잘 던져줬고, 그 마음을 내가 이어갔다. 12회 연장은 생애 처음인데, 보는 내가 재미있고 짜릿한 경기였다"며 웃었다.

한국시리즈 3~5차전은 대구에서 열린다. 6일 열리는 3차전 선발 매치업은 삼성 후라도-KT 소형준이다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 12회 연장 끝에 삼성이 KT에 승리했다. 승리가 확정되자 포효하는 삼성 배찬승. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com