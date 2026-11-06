'MVP 유력' 김도영 솔로포 두방+'신인왕 유력' 허인서 역전 스리런포. '화력 짱짱' APBC대표팀, 상무에 8대4 승리[대전 현장]

APBC대표팀 김도영이 6일 상무와의 연습경기서 3회말 동점 솔로포를 치고 있다. 사진제공=KBO

APBC대표팀 허인서가 5회말 스리런포를 터뜨리고 그라운드를 돌고 있다. 사진제공=KBO

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[대전=스포츠조선 권인하 기자]APBC대표팀이 오랜만에 나선 실전에도 홈런 3방 등으로 좋은 타격감을 보이면서 기대감을 높였다.

대표팀은 6일 대전 한화생명볼파크에서 열린 상무와의 연습경기에서 김도영의 3회 동점 솔로포, 8회 쐐기 솔로포, 허인서의 역전 스리런포 등으로 8대4의 승리를 거뒀다.

당초 오후 1시로 스케줄을 잡았지만 날씨가 추워지면서 낮 12시로 1시간 앞당겨 시작했다.

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이날 대표팀은 김민석(중견수)-김주원(유격수)-문현빈(우익수)-한동희(3루수)-문정빈(1루수)-김휘집(지명타자)-안재석(2루수)-허인서(지명타자)-조형우(포수)-김도영(지명타자)-박재현(지명타자) 등 총 11명의 타자가 나섰다. 플레이오프를 뛴 김도영과 박재현은 전날 오후에 대표팀에 합류해 이날 첫 훈련에 나서면서 수비없이 타자로만 출전, 10번, 11번 타자로 나섰다. 연습경기라서 가능한 라인업.

투수는 선발 김민준(2이닝)을 시작으로 김건우(2이닝) 조동욱 최준용 박시원 김영우 우강훈 등이 차례로 등판했다.

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대표팀 최원호 감독은 "정규시즌이 끝나고 실전에서 던지지 않은 투수들이 많다. 야수만 보면 2경기면 될 것 같지만 투수쪽을 보면 모자란 듯 하다"고 했다.

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APBC대표팀 김도영이 3회말 솔로포를 치고 타구를 바라보고 있다. 사진제공=KBO

APBC대표팀 허인서가 5회말 스리런포를 터뜨리고 동료들의 축하를 받고 있다. 사진제공=KBO

2회초 상무 김규민이 선제 우월 솔로포를 쳤으나 3회말 대표팀 10번타자 김도영이 좌월 동점 솔로포를 쳐 1-1을 만든 뒤 5회말엔 허인서가 역전 스리런포를 날렸다. 6회말엔 1,3루 찬스에서 한동희와 문정빈의 연속 적시타로 2점을 추가해 6-1로 앞섰고, 8회말엔 김도영이 또 좌중월 솔로포를 쳐 7-1을 만들었다.

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연습경기라서 스코어와 상관없이 9회말까지 치르기로 했고, 특히 9회엔 승부치기로 진행했다.

9회초 수비에서 대표팀이 3점을 허용. 승부치기 무사 1,2루로 시작했는데 상무는 희생번트를 대지 않고 강공으로 대표팀과 승부를 펼쳤다. 볼넷으로 무사 만루가 됐고 2루수 실책으로 2점을 허용했고, 이어 2루수 앞 땅볼로 1점을 더 내주며 7-4가 됐다.

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이미 대표팀이 이겻지만 대표팀도 승부치기를 연습해야 해 9회말 무사 1,2루로 시작했다. 조형우의 3루수 희생번트로 1사 2,3루를 만든 뒤 박재현의 빗맞힌 3루수앞 느린 내야 땅볼로 1점을 추가해 8대4를 만들었다.

최원호 감독은 경기후 "오랜만에 경기를 해서 감각이 떨어져 있을 것으로 생각했는데 의외로 괜찮았다"라면서 "김도영의 경우 내일 울산 웨일즈와의 연습경기에선 상위 타선으로 올릴까 생각했는데 오늘 치는 것을 보니 굳이 많이 칠 필요가 없을 것 같아 내일도 뒤쪽에 둬야 할 것 같다"며 웃었다.