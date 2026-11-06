"그래서 내년이 기대된다." 45홈런 친 '슈퍼스타'가 이제야 밝힌 끊임없는 홈런의 비결은 손[대전 인터뷰]

APBC대표팀 김도영이 6일 상무와의 연습경기 후 인터뷰를 하고 있다. 대전=권인하 기자

APBC대표팀 김도영이 6일 상무와의 연습경기서 솔로포를 치고 있다. 사진제공=KBO

APBC대표팀 김도영이 3회말 솔로포를 치고 타구를 바라보고 있다. 사진제공=KBO

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 권인하 기자]시즌 막판부터 포스트시즌까지 김도영(KIA 타이거즈)은 인상깊은 홈런을 많이 때려냈었다.

김도영이 이제야 그렇게 홈런을 친 기술적인 이유를 밝혔다. 미세한 차이지만 그것이 홈런이 많이 나온 비결이고 그래서 내년이 더 기대된다.

김도영은 6일 대표팀 유니폼을 입고 대전 한화생명볼파크에 나타났다. 지난 1일 삼성 라이온즈와의 플레이오프 5차전을 끝낸 뒤 다시 방망이를 잡았다. 이젠 KIA 선수가 아닌 한국야구대표팀이다. 3월 WBC, 9월 아시안게임에 이어 세번째 대표팀 유니폼이다.

Advertisement

나흘 동안 제대로 훈련도 하지 않았을텐데 오자마자 상무와의 연습경기에 타자로 나섰다. 10번 타자. 가을야구를 하지 않은 선수들은 실전을 안한지가 한달 가까이 됐기 때문에 이들이 경기 감각을 올리도록 하기 위해 수비는 나가지 않았다.

첫 타석과 세번째 타석에서 큰 솔로포를 때려냈다. 두번째 타석에서도 좌전안타를 때려내 3타수 3안타 2타점 2득점의 맹활약.

Advertisement

대표팀 최원호 감독은 경기 후 "김도영은 내일 상위 타선에 올릴까 생각했었는데 오늘 치는 것을 보니 굳이 올릴 필요가 없을 것 같다. 오늘처럼 뒤에서 쳐도 될 것 같다"며 웃었다.

Advertisement

김도영은 홈런을 치며 좋은 타격감이 이어지는 것에 대해 "시즌 막판부터 바꾼게 정말 효과가 좋게 나오고 있다"라고 했다. 이어 "손위치를 조금 수정했다. 더욱 컴팩트하게 나오기 위해 손을 뒤에 놓았고, 그때부터 홈런이 많이 나오고 있다. 미세한 것 같은데 확실히 차이가 많이 느껴진다. 그래서 내년이 더 기대된다"라고 말했다.

김도영이 6일 상무와의 연습경기서 솔로포를 치고 그라운드를 돌고 있다. 사진제공=KBO

김도영이 6일 상무와의 연습경기서 솔로포를 치고 더그아웃에서 동료들의 축하를 받고 있다. 사진제공=KBO

Advertisement

시즌 막바지부터 쉼없이 달려와 체력적인 어려움은 없을까. 김도영은 "몸이 힘들기 보다는 정신적으로 스트레스가 많았다. 시즌 막판부터 순위싸움이 치열했고, 매경기 이겨야 하는 압박감이 있었다"면서 "마음적으로 지쳐있었지 체력적으로는 전혀 지치지 않아 리프레시를 했다"라고 플레이오프 이후 휴식기를 말했다.

플레이오프 탈락이 아쉬울 듯. 김도영은 "속상한 마음은 없다. 플레이오프 끝나고 아주 잠깐 아쉬웠지만 후련한 마음이 컸다"면서도 현재 열리고 있는 한국시리즈는 보고 있냐는 질문에 "보고 있지 않다. 지나가다가 누가 보고 있으면 잠깐 보는 정도"라고 했다.

Advertisement

APBC대표팀까지 올해 3번의 국제대회에 모두 출전한다. 3년전 열린 APBC 일본과의 결승전서 3-3 동점이던 10회초 무사 1,2루서 희생 번트를 실패하고 결국 유격수앞 병살타로 물러나고 헤드퍼스트 슬라이딩을 하다 왼쪽 중수지 절관절 측부인대 파열 및 견열골절이라는 중상까지 입었다. 그에겐 큰 아픔이었다.

김도영은 "APBC에 대한 기억은 다친 그 장면이 가장 크게 남아있다"면서 "선수로서 설욕해보고 싶다는 마음이 크다. 내 위치도 그때와는 달라졌기 때문에 (우승에)도전해보고 싶다"라고 각오를 다졌다.

대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com