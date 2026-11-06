시리즈 뒤집자! 삼성 3차전 라인업 떴다 → 강민호는 뺄 수가 없다 [KS3 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 3회초 강민호가 헛스윙을 한 후 통증을 호소하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 한국시리즈 3차전 선발 라인업을 공개했다.

KT 위즈와 삼성 라이온즈가 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 2026 KBO리그 포스트시즌 한국시리즈 3차전 격돌한다.

1차전은 KT가, 2차전은 삼성이 가져갔다. 1승 1패 팽팽히 맞선 상황에서 시리즈 향방을 좌우할 운명의 3차전이 열린다.

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삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-최형우(좌익수)-디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)로 선발 타순을 짰다. 선발투수는 후라도.

\역대 한국시리즈에서 1승1패였던 경우는 18번이다. 그리고 3차전 승리팀이 한국시리즈 우승 트로피를 가져간 경우는 무려 16번이다. 우승 확률이 88.9%에 이른다. 3차전을 패하고도 우승을 했던 두번의 예외는 2003년 현대 유니콘스와 2020년 NC다이노스로 둘 다 1위팀이었다.

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삼성은 후라도, KT는 소형준이 선발로 예고됐다. 후라도는 올시즌 정규리그에서 9승3패 평균자책점 3.54를 기록했고, KIA와의 플레이오프 2차전과 5차전에서 모두 승리 투수가 되며 MVP에 올랐다. 2경기 13⅔이닝 동안 단 3실점(2자책)으로 평균자책점이 1.32에 불과했다.

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소형준은 올해 10승3패 평균자책점 3.15를 기록했다. 2021년 두산과의 한국시리즈에서 한차례 선발등판해 6이닝 무실점으로 승리투수가 된 적이 있다. 포스트시즌 통산 8경기(4번 선발)에서 3승1홀드 평균자책점 1.48의 좋은 모습을 보여왔다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com