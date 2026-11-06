"원태인 5차전 선발, 3차전 쉰다" 박진만 감독, 고심 끝 결단, "배찬승 있어 재배치 가능"[KS3]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 9회초 경기를 끝낸 원태인이 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 정현석 기자]시리즈 분수령이 될 3차전을 앞두고 삼성 라이온즈 박진만 감독이 결단을 내렸다. 그동안 불펜에서 마당쇠 역할을 해주며 막중한 중압감과 체력 소모를 견뎌온 '에이스' 원태인을 선발 투수로 돌린다. 오는 8일 대구에서 열리는 5차전 선발로 출격한다.

이에 따라 원태인은 페덱과 함께 3차전 미출전 선수 명단에 이름을 올리며 휴식을 취한다.

포스트시즌 동안 불펜에서 멀티 이닝을 수시로 소화하며 뒷문을 지켜온 원태인은 생소한 불펜에서의 중압감과 누적된 체력 소모가 극에 달해 있던 상태.

Advertisement

가장 이상적이었던 4차전 등판은 어렵다는 판단이 내려졌다. 에이스에게 사흘간 충분한 휴식을 제공해 시리즈 분수령이 될 5차전을 확실히 잡겠다는 구상이다. 5차전 KT 예상 선발은 에이스 대니엘이다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 삼성이 3대2로 승리했다. 박진만 감독이 원태인과 하이파이브를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

박진만 감독이 원태인을 선발로 돌릴 수 있었던 배경에는 가을야구 무대에서 압도적인 구위로 씩씩하게 던져주고 있는 2년 차 좌완 파이어볼러 배찬승의 폭풍성장 덕분이다.

정규시즌 중반 한때 흔들리는 모습을 보이기도 했던 배찬승은 아시안게임 대표팀에서 곽빈 등 선배투수들로부터 팔스윙을 짧게 줄이는 노하우를 익힌 뒤 제구력과 자신감을 완벽히 회복했다.

Advertisement

Advertisement

이번 포스트시즌 경기마다 마운드에 올라 배짱 두둑한 투구로 승리를 지켜내며 삼성 벤치에 강력한 불펜 카드를 제공하고 있다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 5회말 KT 한승택이 삼성 장찬희를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드 돌고 있는 한승택. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

박진만 감독은 "배찬승이 뒷문에서 워낙 훌륭하게 몫을 해주고 있기 때문에 원태인을 다시 선발 자원으로 돌릴 수 있는 여유가 생겼다"며 배찬승의 활약에 엄지를 세웠다.

삼성은 3차전에 후라도를 앞세워 우승확률 88.9%에 도전한다. 불펜데이로 치러질 4차전 선발에 대해 박진만 감독은 "오늘 게임이 중요할 것 같다. 오늘 경기에 출전하느냐 안하느냐에 여부에 따라 달라질 것 같다"고 말했다. 장찬희나 양창섭 중 한명이 선발등판할 전망이다.

Advertisement

Advertisement

정현석 기자 hschung@sportschosun.com