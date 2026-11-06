"최형우와 강민호는 쓰러져야 쉴 수 있다" → 진짜 전쟁이다. 삼성 박진만 감독, 그래도 하나는 약속했다 [KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "시리즈 끝나면 푹 쉬게 해주겠다."

박진만 삼성 라이온즈 감독이 결연하게 배수진을 쳤다. 40대 베테랑 최형우와 강민호가 이미 신체적 한계에 봉착한 상황이지만 지금은 뛰어야 한다고 강조했다.

삼성은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서서 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 3차전 격돌한다. 시리즈 1승 1패로 맞서 3차전이 굉장히 중요해졌다.

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최형우가 4번 좌익수로, 강민호가 9번 포수로 선발 출전한다.

1983년생 최형우는 체력이 바닥났다. 간판타자 구자욱이 햄스트링을 다쳐 수비가 제한되면서 최형우가 가을야구에서 좌익수를 맡았다.

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1985년생 강민호는 허리가 아파서 풀스윙이 안 된다. 상체만 움직이면서 배트로 공을 간신히 맞히기에 급급하다.

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하지만 이런 핸디캡을 감수하면서도 경기에는 나가야 한다. 최형우는 공격에서, 강민호는 수비에서 뺄 수 없는 존재다.

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박 감독은 최형우에 대해 "아프지 않으면 나가야 한다. 아직 아프다고 안 했다"며 웃었다.

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회 무사 2루. 디아즈가 1타점 3루타를 날렸다. 득점에 성공한 최형우. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 7회 투구를 마치고 강민호와 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

강민호에 대해서도 "강민호가 (포수에)앉아있을 때 선발투수가 안정감을 준다. 벤치가 느끼기에도 강민호가 나가 있어야 믿고 맡길 수 있는 분위기가 된다. 강민호는 1차전 2차전이 아니라 이미 플레이오프부터 안 좋았다. 그래도 지금 잘해주고 있다"고 고마워했다.

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이 악물고 버티는 중이다. 박 감독은 "악화되지는 않았다. 그 상태로 유지하고 있다. 강민호가 포수를 보느냐 안 보느냐는 안정감 차이가 크다"고 덧붙였다.

두 선수 모두 출전이 불가능할 정도가 돼야만 라인업에서 빠질 전망이다.

박 감독은 "강민호도 쓰러지기 전까지는 나가야되지 않겠나. 시리즈 끝나고 푹 쉬게 하겠다"고 약속했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com