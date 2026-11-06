박영현 공략법 나왔다! → 그것은 바로 '기도 메타'.. 박진만 삼성 감독 "언젠가는 치겠죠" [KS3 현장]

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 9회초 2사 2루 박영현이 김현준을 중견수 플라이로 잡아내 이닝을 끝낸 뒤 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "언젠가는 치지 않을까요."

마무리투수를 무너뜨릴 수 있다면 좋겠지만 더 좋은 방법은 안 나오게 하는 것이다. 박진만 삼성 라이온즈 감독은 KT 위즈 마무리 박영현 공략법에 대해 말을 아꼈다.

삼성은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 2026 KBO리그 포스트시즌 KT와 한국시리즈 3차전 격돌한다. 1승 1패로 맞서 3차전이 시리즈 향방을 좌우할 큰 경기로 떠올랐다.

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삼성이 박영현을 상대로 점수를 뽑을 수 있느냐가 최대 관건이다.

KBO리그 최고 구원투수 박영현은 이번 한국시리즈에서도 철옹성이다. 연투와 멀티이닝을 불사하며 투혼을 보여줬다. 1차전 1⅔이닝 무실점, 2차전도 1⅔이닝 무실점이다.

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KT는 경기 후반 승부처에 박영현을 적극적으로 투입하고 있다. 9회 세이브 상황에만 나오는 것이 아니다. 삼성이 리드하지 못한 상황이라면 박영현을 넘지 못한다면 승산이 없다.

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박 감독은 "언젠가는 치지 않을까요. 언젠가는 치겠죠"라며 말을 아꼈다.

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아무리 완벽한 투수라도 실투는 하기 마련이고 컨디션이 매일 좋을 수는 없다.

또한 만약에 약점을 찾았다고 하더라도 공식 기자회견에서 공개적으로 밝힐 이유도 더더욱 없다.

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삼성 입장에서는 박영현이 안 나오는 게 베스트 시나리오다. 7회 이전에 리드를 확실하게 잡으면 KT도 박영현을 아끼는 판단을 할 수 있다.

박 감독은 "(3차전 선발)소형준을 얼마나 빨리 내리느냐가 중요할 것 같다. 1차전 2차전 하면서 우리 타자들이 KT 불펜을 칠 수 있다는 자신감을 가졌다. 소형준을 빨리 내리고 박영현이 나오기 전에 해결을 해야 될 것 같다"고 조심스럽게 내다봤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com