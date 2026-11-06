"KT전 빈볼 사태가 약 됐다" 후라도의 대오각성과 가을맹활약, '3홈런' 천적과는 "힘대힘으로…"[KS3]

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 7회초 김태군 병살 처리 후 환호하는 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.01/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자] 한국시리즈 향방을 가릴 분수령인 3차전을 앞두고 삼성 라이온즈 박진만 감독이 선발 아리엘 후라도를 향한 절대적 신뢰를 보였다.

정규시즌 막판이던 10월11일 대구 KT 위즈전에서 일어난 빈볼 논란과 감정 격돌이 오히려 후라도를 강하게 만들었다고 했다. '천적' 힐리어드를 상대로 피하지 않는 정면 돌파를 선언했다.

후라도는 정규시즌 마지막 KT전 선발 등판 당시 2회 스퀴즈번트에 흥분해 후속타자 장준원에게 빈볼성 공 2개를 던지며 불만을 표시했다.

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KT위즈 이강철 감독이 더그아웃을 박차고 나와 항의하는 소동이 벌어졌다. 화가 풀리지 않았던 이강철 감독은 지나가는 말로 "흥분시키니 못 던지더라"고 말하기도 했다.

10월 11일 대구 KT전에 선발등판한 후라도가 빈볼성 투구 후 KT 더그아웃을 불만 섞인 표정으로 바라보고 있다. 출처=중계화면(티빙)

10월 11일 대구 KT전에 선발등판한 삼성 후라도가 빈볼성 투구를 하자 KT 이강철 감독이 더그아웃을 박차고 나와 항의하고 있다. 출처=중계화면(티빙)

그날 이후, 후라도와 KT는 운명의 한국시리즈 3차전이란 외나무 다리에서 만나게 됐다.

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박진만 감독은 당시 후라도의 미묘한 감정변화를 놓치지 않았다.

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박 감독은 "그날 경기가 끝난 뒤 후라도에게 바로 메시지를 전달했다. 본인의 마지막 등판 모습이 팀 전체 분위기와 가을야구 구도에 얼마나 큰 영향을 미치는지 스스로 깨달았을 것"이라며 야단을 쳤음을 시사했다. 이어 "마음가짐을 굳게 먹는 계기가 됐고, 덕분에 플레이오프(PO)에서 완벽한 준비를 마쳐 맹활약을 펼칠 수 있었다"며 전화위복이 됐음을 시사했다.

1일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 플레이오프 5차전. 삼성이 6대1로 승리하며 한국시리즈에 진출했다. 플레이오프 MVP 후라도가 포즈를 취하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.01/

실제 후라도는 감정을 가다듬고 임한 플레이오프에서 독보적인 에이스 역할을 완벽히 소화하며 2경기 2승무패 1.32의 평균자책점으로 MVP에 올랐다.

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박진만 감독이 이번 3차전에서 후라도에게 바라는 점은 명확하다. "'평소 모습 그대로' 마운드를 지켜주는 것"이다.

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박 감독은 "후라도는 플레이오프 때처럼 하던 대로 7이닝을 소화해 주면 최고의 모습을 보여주는 것"이라며 "긴 이닝을 책임져 주는 이닝이터로서의 본래 기량만 발휘해 준다면 불펜 운용에도 큰 숨통이 트인다"고 기대감을 표했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회말 KT 김현수가 삼성 임기영을 상대로 투런홈런을 날렸다. 힐리어드와 하이파이브를 나누고 있는 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

이번 3차전의 가장 큰 볼거리는 정규시즌 후라도를 상대로 9타수4안타 홈런 3개를 터뜨리며 극강의 면모를 보인 KT 텍사스 출신 타자 샘 힐리어드와의 맞대결이다.

천적과 결정적인 순간 맞닥뜨릴 경우 벤치의 사인이 들어갈지 관심이 쏠렸다.

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그러나 박진만 감독은 단호했다. "상황이 되더라도 벤치에서 사인은 주지 않을 것"이라며 "맞으면 할 수 없다. 힘 대 힘으로 정면 돌파하겠다"고 말했다.

에이스의 자존심을 세워주는 동시에, 굳건한 믿음이 담겨 있는 한마디였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com