한화에 '특급 좌완'이 또 자라고 있다…日 단기 유학 완료 "결국에는 기본기더라" [미야자키 인터뷰]

미야자키 육성맞춤형 1차캠프에서 취재진과 인터뷰하는 한화 강건우. 미야자키=이종서 기자

사진제공=한화 이글스

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[미야자키=스포츠조선 이종서 기자] "기본기가 중요하다는 걸 다시 한 번 느꼈습니다."

강건우(19·한화 이글스)는 2026년 신인드래프트 2라운드(전체 13순위)로 입단했다.

1년 차부터 알찬 경험을 했다. 16경기에 등판해 22⅔이닝을 던졌다. 경기 수와 이닝은 많지 않지만, 두 차례 선발로 나오는 등 프로에서 자신이 가진 기량을 1군에서 시험해볼 수 있었다.

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강건우는 시즌을 마치고 곧바로 일본행 비행기에 탑승했다. 정우주 황준서 박준영(96) 등 1라운드 선수와 함께 한화의 전략적 육성 선수 대상이 됐다. 일본 치바현 이치카와시에 위치한 넥스트 베이스 애슬레틱스 랩으로 파견됐다. 김진욱(롯데) 이의리(KIA) 등의 성장을 이끌면서 더욱 인기를 끌었다. 한화는 시즌 중 김서현과 권민규를 보내기도 했다.

강건우는 직구 구속과 변화구 기용 등에 대해서 조언을 얻으면서 앞으로의 방향성을 잡기도 했다.

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지난 4일 일본 미야자키에서 진행 중인 육성맞춤형 1차캠프에 합류한 강건우는 "프로 온 첫 해라 매순간 최선을 다하자고 마음을 먹었다. 내가 할 수 있는 전력을 쏟자는 생각으로 했다"라며 "많이 부족한 걸 느꼈다. 감독님, 코치님과 많이 상의하고 보완하고, 발전도 한 시즌인 것 같다"고 돌아봤다. 아울러 그는 "프로 타자들의 수준이 굉장히 높다고 생각했다. 변화구 퀄리티도 중요하고 직구 구위도 중요하다고 생각했다"라며 "고교 시절에는 팔꿈치 부상으로 20이닝 정도밖에 던지지 않았다. 프로 와서 선발도 하고 많은 기회를 받다보니 피로한 부분이 있더라. 또 근육 회복이 안 돼서 경직되고 다친 적도 있어서 체력이 중요하다는 생각을 했다"고 말했다.

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사진제공=한화 이글스

1군에서 경험을 쌓고 일본으로 떠난 만큼, 더욱 와닿은 부분이 많았다. 강건우는 "좋은 걸 많이 배우고 왔다. 기술이나 요령 이런 걸 많이 배울 줄 알았는데 기본기와 자세 이런 운동을 많이 했다. 그래서 기본기가 중요하다는 걸 다시 한 번 느꼈다"고 했다.

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함께한 선배들과 시간도 도움이 됐다. 강건우는 "운동은 1대1로 해서 끝나고 밥 먹을 때나 숙소에 와서 모여서 어떤 운동을 했는지 이런 이야기를 했다. 또 공통으로 하는 운동도 있어서 그런 부분에서도 이야기를 많이 했다"고 말했다.

미야자키에서는 한 시즌 정리 및 내년을 바라보는 시간을 갖기 시작했다. 강건우는 "새로오신 김광삼 투수코치님과 하체 코어 및 기본기부터 다시 잡고 있다. 기본기가 가장 우선이 돼야 한 시즌 치를 때 기술적인 부분에서 문제가 없을 거라고 해서 올해 비시즌에는 일단 몸 만드는 것에 집중하고 있고, 기본기에 집중해서 내년에는 1군에서 뛰고 싶다"고 했다.

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미야자키=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com