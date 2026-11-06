[오피셜] 한국시리즈 3차전 시구는 국민타자, 라이온킹, 삼성의 영구결번, 영원한 36번 이승엽

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 허구연 총재와 함께 경기 지켜보는 이승엽 前감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] '국민타자' 이승엽 전 감독이 한국시리즈 3차전 시구자로 선정됐다.

KBO는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 3차전 이승엽이 시구자로 나선다고 공식 발표했다. 뮤지컬 배우 김소현이 애국가를 부른다.

이승엽은 이승엽은 2008년 베이징 올림픽 4강전 역전 홈런과 결승전 선제 투런 홈런으로 금메달을 이끈 '국민타자'이자, 삼성 소속으로 5차례 정규시즌 MVP와 10차례 골든글러브를 수상한 KBO 리그 대표 레전드다. KBO리그 한 시즌 최다 홈런(56개) 보유자다. 그는 이번 3차전 시구를 통해 야구 팬들에게 다시 한번 깊은 감동을 선사할 예정이다.

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3차전 애국가는 대한민국 대표 뮤지컬 배우 김소현이 맡는다. 2001년 뮤지컬 '오페라의 유령'으로 데뷔한 김소현은 '엘리자벳', '마리 앙투아네트', '명성황후' 등 수많은 대형 작품에서 독보적인 존재감을 보여주며 대한민국을 대표하는 뮤지컬 배우로 활약해 왔다.

경기 시작에 앞서 특유의 웅장하고 깊이 있는 가창력으로 애국가를 제창하며, 한국시리즈의 열기로 뜨겁게 달아오른 경기장에 깊은 감동과 울림을 전할 예정이다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com