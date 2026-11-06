KT 초비상! 최원준·허경민 선발 제외, 줄부상 악재 속 김상수 부상 털고 복귀[KS3]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 최원준이 번트를 대고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]KT 위즈에 부상 주의보가 떨어졌다. 시리즈 2경기 만에 부상자가 속출하고 있다. KT 이강철 감독의 표정에도 수심이 가득하다.

한국시리즈 3차전을 앞두고 KT 위즈 라인업에 대형 악재가 발생했다. 공수의 핵 최원준과 허경민이 부상으로 선발 라인업에서 제외됐다.

이강철 감독은 잇따른 부상자 발생이라는 초비상 상황 속에서도 파격적인 라인업 재편과 남아있는 선수들에 대한 강한 신뢰로 정면 돌파를 선언했다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회말 2사 만루 허경민이 내야땅볼로 물러나며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

"수비 불가능, 스타팅 차질" 최원준·허경민 잇따른 부상 악재

이강철 감독은 3차전을 앞두고 "최원준은 2차전 펜스플레이 중 다친 손이 부어올라 오늘 수비가 불가능하다. 경기 후반 대타 카드 정도로 대기시킨다"고 밝혔다.

이어 3루를 지키던 허경민에 대해서도 "담 증세가 와서 오늘 스타팅이 힘들다. 허경민이 빠지면서 류현인이 3루로 출전한다. 최원준의 우익수 자리는 안현민이 커버한다. 선수가 없을 때 교체 투입을 고려하고 있다"며 말했다.

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부상 복귀 김상수, 투혼의 김현수

악재 속에서도 다행스러운 점은 베테랑들의 부상 투혼이다.

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1차전 타구 부상으로 발꿈치 통증을 호소하며 2차전에 출전하지 못했던 2루수 김상수가 몸 상태를 회복하며 라인업에 복귀했다.

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3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 6회 호수비를 펼친 KT 김상수와 하이파이브를 나누고 있는 대니엘. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

이강철 감독은 "본인이 나갈 수 있다고 해서 선발로 내보낸다"고 밝혔으나, 여전히 완전한 상태는 아니어서 각별한 주의가 필요한 상황.

외야수 김현수 역시 1차전 점프 캐치 당시 생긴 왼쪽 엄지손가락 통증을 참아가며 선발 라인업에 이름을 올렸다. 주축 선수들의 연쇄 부상 속에서 베테랑들의 출전 의지가 KT 타선의 마지막 버팀목이 되고 있다.

장성우 지타 배치 카드와 이강철 감독의 승부수

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

주축 야수들의 대거 이탈 속 이강철 감독은 중심 타선에 화력을 더하기 위해 포수 장성우를 지명타자로 배치하는 승부수를 던졌다.

이 감독은 "김현수가 2번에 배치되면 4번 샘 힐리어드 뒤를 받칠 강한 타자가 필요하다. 장타력도 있고, 라이온즈 파크(대구)의 특성상 장타를 기대할 수 있어 장성우가 적임자라고 판단했다"고 라인업 구성 배경을 설명했다. 포수 마스크는 한승택이 아닌 조대현이 쓴다.

3차전 미출장 선수는 2차전 선발등판했던 고영표와 4차전 예상선발인 로건이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com