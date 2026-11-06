송성문 영입한 SD, 노시환에도 관심?…그런데 3루수 경쟁이 아니다, "긍정적 영향 줄 수 있다"

7일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 SSG와 한화의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.07/

송성문.AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 샌디에이고 파드리스가 올 시즌 송성문에 이어 노시환까지 품을까.

메이저리그 샌디에이고 파드리스 소식을 전문적으로 다루는 '파드리스 미션'은 6일(이하 한국시간) 이번 비시즌 영입할 만한 국제 자유계약 선수 4명을 언급하면서 노시환을 분석했다.

매체는 '노시환은 KBO에서 넘어오는 선수 가운데 가장 뛰어난 선수로 평가받는다. 12월 만 26세가 되는 등 이번 선수 그룹에서 가장 젊다. 노시환의 소속팀 한화는 올 시즌 57승4무83패로 부진한 시즌을 보냈다. 그러나 노시환은 타율 2할8푼3리 29홈런 96타점 출루율 0.360, 장타율 0.505의 성적을 남겼다'고 소개했다.

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노시환의 장점으로는 꾸준함을 언급했다. 매체는 '최근 4년 동안 상당히 꾸준한 생산력을 보여줬다. 매년 24~32홈런을 기록했고, 타점도 89~101개 사이를 기록했다. OPS 역시 .810~.929 범위'라고 조명했다.

공교롭게도 샌디에이고는 올 시즌을 앞두고 3루수 송성문을 영입했다. 노시환을 영입할 경우 포지션 중복이 될 수 있는 상황. 이색 제안을 더했다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 노시환이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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매체는 '노시환은 우타자이면서 3루수와 1루수를 모두 소화할 수 있다. 어느 정도 활용도가 있지만, 샌디에이고에는 현재 확실한 자리가 없다'고 했다. 그러면서 '노시환이 좌익수로 이동할 의향이 있다면 이야기가 달라질 수 있다. 코너 내야 두 자리는 물론 외야까지 소화할 수 있게 된다면 활용도가 더욱 높아진다'며 포지션 전향을 언급하기도 했다.

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동시에 송성문과의 경쟁이 아닌 공존을 언급했다. 매체는 '노시환은 올해 메이저리그 첫 시즌을 맞아 고전을 거듭한 내야수 송성문의 장점을 더 끌어낼 수 있을 듯하다. 노시환의 합류가 송성문에게 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 의미'라고 짚었다.

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노시환의 계약 규모 또한 송성문 수준으로 바라봤다. 송성문은 4년 총액 1500만달러(약 203억원)에 계약했다. 매체는 '노시환이 메이저리그 FA 랭킹에서 상위권으로 언급되지 않고 있다. 송성문이 받은 수준인 연평균 300만~400만 달러 정도의 계약이 예상된다'고 전망했다.

한편, '파드리스 미션'은 내야수 사토 데루아키(한신 타이거스), 투수 타이라 카이마(세이부 라이온스), 이토 히로미(니혼햄 파이터스)를 노시환과 함께 샌디에이고가 영입할 만한 선수로 이야기했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com