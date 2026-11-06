"라팍에서 우승 한번도 못했는데…나도 12년째 무관, 양보못해" 한때 삼성 왕조 막내, 발등 통증 딛고 출격! 김상수의 불꽃 다짐 [인터뷰]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 1회말 2사 3루 김상수가 내야안타로 타점을 올리며 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 7회초 2사 만루 김상수가 선취 2타점 적시타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "오늘은 괜찮습니다. 그러니까 시합 나가는 거죠."

왕조의 막내가 적의 주축 선수가 되어 돌아왔다. 개장 11년만의 한국시리즈 우승을 꿈꾸는 라이온즈파크, 그 소망을 가로막고자 한다.

KT 위즈 김상수(36)가 그 주인공이다. 6일 대구 삼성라이온즈파크에서는 KT와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 3차전이 열린다.

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경기전 만난 김상수는 지난 2차전 패배에 대해 "우리 선수들도 최선을 다했는데 운이 따르지 않았다. 결과가 좋지 않아서 아쉽지만, 이제부터 실수를 줄여나가면 된다"며 의지를 다졌다.

"연장까지 이렇게 치열하게 치른 경기는 나도 처음이었다. 조금 아쉽게 졌지만, 이제부터 누가 3승하냐의 싸움 아닌가. 남은 경기에 집중하고 최선을 다하겠다."

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1차전 흐름은 후반이 이렇게 예상치 못한 전개였을 것 같은데 감독님도 이런 경기는 처음 해봤다고 얘기하셨고 한 선수는 이제 베테랑으로서는 좀

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이날 경기전 브리핑에 나선 이강철 KT 감독은 김상수의 출전에 대해 "나갈 수 있다고 해서 나간다"고 밝혔다. 최원준과 허경민이 한꺼번에 부상으로 빠지는 상황, 고참 내야수 김상수의 출전이 간절했던 것도 사실이다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 전 KT 김상수의 통산 2000 경기 출장에 대한 기념식이 열렸다. 김상수가 강민호에게 축하의 꽃다발을 받고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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김상수는 앞서 2차전에는 결장했다. 당시만 해도 이강철 감독은 "대타로도 출전이 어렵다"고 했었다. 이틀만에 부상에 큰 차도가 있었던 걸까.

김상수의 부상 부위는 발등이다. 자신의 타구에 발등을 맞았는데, 워낙 예민한 부위인데다 워낙 추운 날씨 탓에 통증이 심했다고. 따로 병원에 다녀온 것은 아니다. 김상수는 "걷는게 좀 불편했는데, 오늘은 괜찮다"고 답했다.

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삼성의 '로열 블러드' 경북고 출신, 고교 시절부터 제2의 류중일이란 별명으로 불렸고, 2009년 입단 이래 2023년까지 무려 15시즌을 삼성에서 뛴 그다. 대구시민운동장 시절에는 2011~2014년 삼성의 4년 연속 통합우승을 막내로서 함께 했다.

하지만 2016년 라팍 개장 이후 삼성은 한국시리즈와 인연이 없었고, 김상수는 2023년 KT로 FA 이적했다. 공교롭게도 삼성은 2024년 한국시리즈에 진출했고, 2년 뒤인 올해는 KT와 적으로 만나게 됐다. 강민호조차 경험한 라이온즈파크의 한국시리즈가 김상수에겐 처음이다.

김상수는 "라팍에 있을 때 한국시리즈를 한번도 못갔었는데, 이렇게 상대로 만나게 되서 마음이 좀 그렇긴 하다"며 멋쩍게 웃은 뒤 "지금은 KT 선수다. 다른 생각하지 않고 이기는데 집중하겠다. 큰 경기는 미친 선수가 나오는게 중요하다. 오늘은 우리 팀에서 많이 나오길 바란다"고 강조했다.

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30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 김상수가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

"나도 우승해본지 벌써 12년이 됐다. 그땐 막내였고, 지금은 고참이라 또 마음가짐이 다르다. 어릴 땐 항상 가을야구 가고, 당연히 우승하는 것 같았다. 성적이 늘 좋았으니까. 하지만 이젠 아니라는 걸 안다. 한국시리즈를 가는것 자체도 너무 어려운 일 아닌가. 기회가 왔을 때 잡아야한다. 누구에게나 그렇겠지만, 나 역시 우승이 절실하다."

이날 김상수는 수비와 타격 연습에 모두 참여했다. 그는 "몸상태가 몇프로라고 말하긴 어렵고, 시합에는 나갈 수 있다. 그거면 괜찮다"며 불꽃 같은 의지를 불살랐다.

삼성 김지찬은 2차전을 앞두고 취재진과 만난 자리에서 김상수를 향해 "마지막에는 돌아와서 함께 뛰었으면 좋겠다"며 강렬한 러브콜을 표했다. 김상수는 "워낙 (삼성에서)오래 있었으니까, 친한 동생들 선배들 많다. 그렇게 말해줘서 고마웠고, 야구장에선 그런 거 없다. 무조건 이기겠다"고 강조했다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 김상수가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

김상수의 동생인 가수 우디는 삼성 응원가를 작곡하기도 했던 열렬한 삼성팬이다. 김상수는 '동생 와도 적 아니냐'라는 말에 "노코멘트 하겠다"며 피식 웃었다.

"바람이 많이 불고, 날씨도 춥다. 나는 주로 소리를 많이 질렀는데, 실제로 효과가 있었다. 추운 건 똑같다. 더 잘 준비하고, 더 많이 움직이는 방법밖에 없다."

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com