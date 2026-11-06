'떡 선물' 이어 '커피차'까지… 안방으로 돌아온 지친 사자군단 위로한 사령탑의 "즐겨라" 메시지[KS3 현장]

3차전이 열린 라팍 입구에 마련된 박진만 감독의 커피차. 대구=스포츠조선 정현석 기자

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안방인 대구로 이동해 열리는 한국시리즈 3차전. 라이온즈파크 선수단 출입구 앞에 커피차 한대가 도착했다.

주인공은 다름 아닌 삼성 박진만 감독이다.

한국시리즈 개막 전 선수단에 수비 집중력을 당부하며 '격려의 떡'을 돌렸던 박진만 감독이 이번에는 대구 홈 3연전을 앞두고 선수단을 위해 '커피차'를 선물했다.

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장기전과 단기전을 치르며 피로가 누적된 선수들의 지친 몸과 마음을 달래는 동시에, 우승이라는 최종 목적지를 향해 "부담을 내려놓고 즐기자"는 박 감독 특유의 덕장 리더십이 담겨있었다.

시리즈 전 박진만 감독이 선수단에 돌린 떡. 사진제공=삼성 라이온즈

박진만 감독이 보낸 커피차에는 선수단을 향한 강렬하면서도 따뜻한 문구가 적혀 있었다.

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'우리들만의 축제 팬들과의 축제, 우승이라는 해피엔딩으로… 즐기는 자가 승리자! 사자들아 즐겨보자!'라는 메시지.

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자칫 승부에 몰입해 중압감에 짓눌리기 쉬운 한국시리즈라는 큰 무대를 '팬들과 함께 즐기는 축제의 장'으로 정의하며, 가을야구 자체를 즐기라는 수장의 진심 어린 당부가 담겼다.

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박진만 감독은 한국시리즈에 직전, 단기전의 분수령인 실책 줄이기와 수비 집중력을 강조하는 의미를 담아 선수단 전체에 떡을 전달한 바 있다.

이번 대구 홈 3연전을 앞두고 준비한 커피차 역시 포스트시즌 치열한 승부와 이동으로 지쳐있는 선수단의 사기를 끌어올리기 위한 세심한 배려다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

코칭스태프와 선수단, 현장 관계자들은 박 감독이 선물한 음료를 나누며 홈 팬들의 열기 속에서 펼쳐질 3연전을 앞두고 필승 결의를 다졌다.

박진만 감독이 커피차를 통해 전하고자 한 핵심은 '무거운 중압감에서의 해방'이다.

박 감독은 평소에도 선수들에게 "여러분이 시즌에 잘해서 이런 한국시리즈라는 무대에 선 것 자체를 자랑스럽게 생각해야 한다. 보너스게임이라 생각하고 마운드와 타석에서 기량을 마음껏 펼치며 즐기라"고 강조해 왔다. 부담감을 내려놓고 플레이를 자체를 즐길 때 비로소 목표인 '한국시리즈 우승'이라는 해피엔딩이 가까워 질 수 있다는 확신 때문이다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com