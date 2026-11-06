"다음 경기땐 내가!" 팀 승리+MVP 가져가면서 칭찬이라니…장안문 지킴이의 씁쓸함, 고영표가 꿈꾸는 복수 [인터뷰]

KT 고영표. 김영록 기자

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회초 1사 만루 고영표가 류지혁을 병살로 처리한 김현수, 한승택의 수비에 환호하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회초 투구를 마친 고영표가 디아즈를 홈에서 잡아낸 장준원을 향해 손짓하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] "칭찬해준 (크리스)페덱 선수에게 고맙다. 다음엔 내 차례다."

7이닝 1실점. 한국시리즈 무대에서 인생투를 펼치고도 팀 승리조차 챙기지못한 KT 위즈 고영표가 진한 아쉬움을 드러냈다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서는 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 3차전이 열린다.

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3차전에 앞서 취재진과 만난 고영표는 "메이저리그에서 좋은 커리어를 지닌 선수가 한국에 와서, 정말 좋은 경기를 했다. 아마 내가 인터뷰를 했어도 페덱 선수를 했을 것"이라면서도 "팀 승리도 하고, MVP도 가져가면서 샤라웃이라니…"라며 씁쓸한 미소를 지었다.

이어 "고마운 건 사실이다. 다음 경기 때는 내가 승리투수 인터뷰를 하면서 페덱 선수를 샤라웃 하겠다"고 다짐했다.

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지난 4일 한국시리즈 2차전에서 고영표와 페덱은 나란히 7이닝 1실점으로 호투했다. 경기는 연장 12회 혈투 끝에 KT의 2대3 패배로 끝났다. 만약 이번 시리즈가 6차전까지 갈 경우 두 투수는 다시 맞대결을 펼칠 가능성이 높다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 6회말 2사 2,3루 위기를 넘긴 페덱이 주먹을 불끈 쥐고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

고영표는 올시즌 철저하게 ABS(자동볼판정시스템)를 잘 활용하는 투수로 꼽혔다. 하지만 이날은 높은 코스를 노린 공들이 번번이 얻어맞았다. 고영표는 "다음 경기는 투구밸런스나 메커니즘을 잘 정비하겠다"고 강조했다.

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이어 6회초 1사 만루를 류지혁의 병살타로 처리하며 실점없이 넘긴 장면에 대해 "디아즈에게 맞은 안타는 커브가 빗맞은게 안타가 됐다. 나도 모르게 미소가 나오더라"면서도 "볼넷보다 직구로 최대한 공격적으로 승부한 게 좋은 결과로 이어졌다"고 돌아봤다.

2014년 KT에 입단, 이제 김민혁과 더불어 단 둘 뿐인 KT의 창단 멤버다. 2021년에는 코로나 시기라 고척돔에서 한국시리즈를 치렀고, 2023년에는 수원에서 3-4차전을 치렀다. 홈 1차전은 올해가 처음이다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 'KT 초대 감독' 조범현 前감독과 '삼성 레전드' 이만수 前감독이 시구-시포를 했다. 시구 후 고영표 격려하는 조범현 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.04/

고영표는 "1차전 애국가가 나올 때 많이 뭉클하더라. 마침 조범현(전 KT) 감독님 시구라서 더 그랬다. 그땐 불펜으로 던지면서 많이 배웠다"면서 "그땐 꼴찌팀, 약팀이었는데 지금은 한국시리즈에 직행했다는게 감회가 남달랐다"고 강조했다.

KT는 이번 한국시리즈 전경기를 정조대왕 유니폼을 착용할 채 치른다. 수원 방문의 해를 맞아 착용한 정조대왕 유니폼의 정규시즌 승률은 무려 20승2무3패(승률 0.870)에 달했다. 고영표는 '장안문 수호신'이란 별명답게 자부심을 숨기지 않았다.

"우리팀엔 좋은 선수들, 경험많은 선수들이 많다. 우리 선수들을 믿는다."

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 2회초 투구를 마친 고영표가 디아즈를 홈에서 잡아낸 장준원을 향해 엄지 척을 선사하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com