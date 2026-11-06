'노히트 노런' 달성한 다승왕 출신 우완 무상 트레이드, 소프트뱅크는 36세 베테랑을 위해 길을 열어줬다

히가시하마는 소프트뱅크 신인 1지명 출신이다. 그는 2017년 16승을 거둬 퍼시픽리그 다승왕에 올랐고, 2022년 노히트 노런을 달성했다. 사진출처=스포츠닛폰 홈페이지

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소프트뱅크 호크스의 우완 투수 히가시하마 나오(36)가 6일 히로시마 카프로 전격 트레이드됐다. 히로시마 구단은 이날 히가시하마를 무상 트레이드로 영입했다고 발표했다. 통산 '76승'을 올린 베테랑이 프로 15년차에 새 출발한다. 한때 퍼시픽리그를 대표했던 에이스가 내년 시즌엔 센트럴리그에서 던진다.

히가시하마는 오키나와 쇼가쿠고교, 아시아대학을 거쳐 2013년 신인 1지명으로 소프트뱅크에 입단했다. 데뷔 시즌부터 강한 인상을 남겼다. 2013년 10월 니혼햄 파이터스를 상대로 9이닝 4안타 10탈삼진 무실점 완투승을 기록했다.

프로 5년차인 2017년, 16승(5패)을 거둬 퍼시픽리그 다승 1위를 했다. 2022년엔 세이부 라이온즈전에서 노히트 노런을 달성했다. 그해 23경기에 등판해 통산 두 번째 두 자릿수 승을 올렸다.

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이후 내리막길을 걸었다. 지난해 7경기 등판에 그쳤다. 올해는 1군에 오르지 못했다. 2군에서 12경기(선발 10경기)에 나가 6승4패, 평균자책점 2.37을 기록했다.

2년 연속 재팬시리즈를 제패한 소프트뱅크는 양 리그 12개팀 중 선수층이 가장 두텁다. 일본프로야구(NPB)에서 유일하게 4군까지 운영한다. 선수 육성에 전력을 다하면서, 외부 수혈에도 적극적이다. 최고 전력을 자랑하는 강호답게 팀 내 경쟁이 치열하다.

소프트뱅크에서 통산 76승을 올린 36세 우완 히가시하마가 6일 히로시마 카프로 무상 트레이드 됐다. 사진캡처=히로시마 카프 SNS

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소프트뱅크는 지난 10월 열린 신인 드래프트에서 육성 선수 15명을 포함해 24명을 지명했다. 매년 우승을 노리는 팀에 젊은 피가 들어오면 자리를 비워줘야 한다. 경쟁력이 떨어진 선수가 밀려날 수밖에 없다.

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소프트뱅크는 베테랑을 위해 무상 트레이드로 문을 열어줬다. 같은 퍼시픽리그 경쟁팀이 아닌 타 리그다.

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히로시마는 3년 연속 포스트 시즌 진출에 실패했다. 시즌 중에 일부 선수가 마약 성분이 들어있는 이른바 '좀비 담배'에 연루돼 경찰 조사를 받았다. 팀 분위기가 바닥으로 내려갔다. 구단은 의혹에 휩싸였던 지난해 타격왕이자 WBC 일본대표 출신 고조노 가이토(26)를 시즌 종료 직후 방출했다.

마운드에도 빨간불이 들어왔다. 에이스인 모리시타 마사토(29)에 핵심 선발 도코다 히로키(31)도 FA를 신청했다. 주전 포수 사카구라 쇼고(28)까지 세 명이 FA로 시장에 나갔다. 구단 사상 최다 FA다. 자금력이 떨어지는 히로시마가 이들을 잡는다는 건 현실적으로 어려워 보인다. 소프트뱅크와 요미우리 자이언츠, 요코하마 베이스타즈가 모리시타 영입전에 뛰어들었다. 타 팀들이 이들을 주시하고 있다.

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히가시하마는 "카프하면 관중석을 빨간색으로 가득 채우는 팬들의 뜨거운 응원이 떠오른다. 그동안 쌓은 경험을 살려 최선을 다하겠다"라고

소프트뱅크는 36세 베테랑을 위해 무상 트레이드로 길을 열어줬다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

했다.

36세 베테랑은 히로시마를 구원할 수 있을까.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com