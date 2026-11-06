42세-44홈런 4번타자 장군멍군! 1초 선취점 → 1말 반격, 연장 12회 혈투' 분위기 그대로, 88.9% 확률을 잡아라 [KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 1회말 1사 1,2루 최형우가 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 1회초 2사 2루 힐리어드가 선취 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 1승1패 상황에서 맞붙은 3차전. 양팀 4번타자가 '한건'씩 해냈다. 하지만 양팀 공히 후속타는 터지지 않았다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에선 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 2026 한국시리즈 3차전이 열렸다.

역대 한국시리즈에서 1승1패로 맞선 상황, 3차전 승리팀이 우승한 경우는 18번 중 16번이나 된다. 무려 88.9%의 확률이다.

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이날 KT는 김민혁(좌익) 안현민(우익수) 김현수(1루) 힐리어드(중견) 장성우(지명타자) 김상수(2루) 류현인(3루) 조대현(포수) 장주원(유격수) 라인업으로 임했다. 선발은 토종 소형준.

삼성은 김지찬(중견) 김성윤(우익) 구자욱(지명타자) 최형우(좌익) 디아즈(1루) 김영웅(3루) 이재현(유격수) 류지혁(2루) 강민호(포수) 라인업으로 맞섰다. 선발은 아리엘 후라도.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 선발투수 후라도가 역투하고 있다. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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KT가 먼저 웃었다. KT는 1회초 리드오프 김민혁이 1루수 옆을 꿰뚫는 2루타로 출루했다. 이어 안현민이 투수 직선타, 김현수가 유격수 땅볼로 물러나며 찬스가 무산되는듯 했다.

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하지만 KT에는 올시즌 홈런 2위(44개) 4번타자 샘 힐리어드가 있었다. 힐리어드는 볼카운트 2B0S에서 3구째 후라도의 127㎞ 커브를 통타, 그대로 중견수 뒤쪽 펜스를 직격하는 1타점 2루타를 쳤다. 힐리어드는 뜨겁게 포효했다.

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KT는 다음 타자 장성우가 범타로 물러나며 추가득점은 하지 못했다.

곧바로 삼성의 반격이 시작됐다. 선두타자 김지찬이 중전안타로 출루했다. 2번 김성윤의 번트가 뜨면서 허무하게 아웃.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 1회말 1사 만루 위기를 병살로 끝낸 소형준이 더그아웃으로 들어오다 미소짓고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

하지만 구자욱이 볼넷을 골라나갔고, 1사 1,2루에서 최형우가 좌익수앞 1타점 적시타를 쳤다. KT 좌익수 김민혁의 전력을 다한 홈송구는 빗나갔다.

이어 디아즈의 볼넷으로 1사 만루가 됐다. 하지만 소형준은 김영웅을 상대로 6-4-3 병살타를 이끌어내며 추가 실점 없이 1회를 마쳤다. 양팀 4번타자의 아우라만 돋보인 1회가 됐다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com