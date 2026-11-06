라이온킹 이승엽은 아직 푸른피가 흐른다 → "민호야 우승해라" [KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽 전 감독이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽 전 감독이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] '국민타자' 이승엽 전 감독이 친정팀의 한국시리즈 시구를 실시했다. 그는 삼성 라이온즈 포수 강민호에게 우승을 하라고 응원했다고 밝혔다.

이승엽은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 삼성의 한국시리즈 3차전 시구자로 나섰다.

이승엽은 국민적인 야구 영웅이자 삼성의 전설이다.

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이승엽은 2008년 베이징 올림픽 4강전 역전 홈런과 결승전 선제 투런 홈런으로 금메달을 이끈 '국민타자'다. 삼성 소속으로 5차례 정규시즌 MVP와 10차례 골든글러브를 수상한 KBO 리그 대표 레전드다. KBO리그 한 시즌 최다 홈런(56개) 보유자다.

그는 은퇴 후 두산 베어스 감독을 역임했다. 올 시즌에는 일본프로야구(NPB) 시절 친정팀 요미우리 자이언츠에서 타격코치로 활동했다.

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이승엽은 여전히 '푸른 피'가 흐르는 모양이었다.

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그는 "제가 강민호 선수에게 우승하라고 했다"며 웃었다.

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이승엽은 "라이온즈가 역사적으로 1990년대까지 빛을 보지 못한 팀, 만년 2위였다. 2000년대 들어와서 우승을 하고 2010년대 왕조를 세웠다. 이후 침체기 있었지만 최근 몇년간 박진만 감독이 워낙 운영 잘하셨다. 라팍으로 옮긴 뒤 이렇게 선전한 것은 처음이다. 팀이 단단해지는 것을 보고 느꼈다. 박 감독이 아주 좋은 팀으로 발전을 시키셨다"고 애정을 나타냈다.

물론 이승엽은 포수가 강민호였기 때문에 그렇게 말했을 뿐이라고 선을 그었다. 그는 "KT 선수가 왔어도 우승하라고 했을 것"이라며 오해를 차단했다.

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KT에 대해서는 "KT는 쉽지 않다. 이강철 감독님이 워낙 투수운용 잘하시고 결단력 좋다. 쓸 때 쓰고 안 쓸 때 안 쓴다. 투수력 워낙 좋은팀이다. 김상수 허경민 김현수 우승 많이 해본 선수들이 야구를 알고 한다. 수를 잘 읽는다. 거기에 안현민 김민혁 최원준까지 허투루 볼 선수들이 없다. 상당히 까다로운 팀이라고 개인적으로 생각한다"고 높이 평가했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽 전 감독이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 팬들에게 인사를 건네는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽 전 감독이 시구를 마치고 강민호와 인사를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

박영현이나 후라도가 한국시리즈 MVP가 될 것이라고 내다봤다.

이승엽은 "KT 박영현이나 삼성 후라도 정도가 가능하지 않을까. 오늘 경기에 따라서. 후라도가 오늘 한국시리즈 첫 경기다. 오늘 잡고 후라도가 또 보여준다면, 플레이오프 상승세 이어간다면 가능성 높지 않을까. 박영현은 우리나라 최고의 마무리투수"라고 조심스럽게 추측했다.

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그는 야구팬들이 열광할 명승부가 펼쳐지길 기원했다.

이승엽은 "어떤 결과 나올지 모르지겠만 마지막 남은 양 팀 최고의 플레이, 최선 다하는 모습으로 야구팬들 감동 줄수있는 야구 하시면 좋겠다"고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com