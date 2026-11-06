슈퍼스타? 이미 월드스타 → 김도영, 국민타자 인증 "일본에 모르는 스태프가 없어"

29일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 3차전 삼성과 KIA의 경기. 3회 삼성 배찬승 상대 역전 솔로홈런 날린 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.29/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 팬들에게 인사를 건네는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

Advertisement

Advertisement

[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "일본 구단 스태프들도 관심이 굉장히 많다. 모르는 스태프가 없다."

'국민타자' 이승엽이 인증했다. KIA 타이거즈 슈퍼스타 김도영이 이미 월드스타를 향해 나아가고 있었다.

이승엽은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 KT 위즈의 한국시리즈 3차전 시구자로 나섰다. 이승엽은 시구 소감을 밝히며 포스트시즌을 보면서 전반적으로 받은 느낌도 함께 전했다.

Advertisement

이승엽은 "오랜만에 공을 던졌다. 다행히 스트라이크가 들어갔다. 준비를 안하고 왔는데 긴장이 많이 됐고 동시에 즐거웠다"며 의외로 떨렸다고 고백했다.

이승엽은 설명이 필요없는 삼성과 한국 야구의 레전드. 은퇴 후 두산 베어스 감독을 역임했다. 2026년은 일본프로야구(NPB) 시절 친정팀 요미우리 자이언츠에서 타격코치를 지냈다.

Advertisement

그는 "정말 많은걸 느꼈다. 경험 없이 감독을 2년 조금 더 했다. 그만두고 일본으로 갔다. 새롭게 시작을 했다. 코치로서 해야할 일, 조심해야 될 부분 비로소 느낀 거 같다. 감독을 하면서 이해가 안 될 때가 많았다. 코치 경험 짧게나마 하면서 많은 시간을 코치실에서 지냈다. 이런 어려움이 있구나를 느꼈다"고 돌아봤다.

Advertisement

선수로는 더 이룰게 없지만 지도자로 갈 길은 아직 멀다. 이승엽은 "타국에서 힘들게 1년을 보냈다. 저에게는 감독 2년 이상의 뭔가를 깨우친 소중한 시간이었다. 너무나 정말 좋은 경험을 했다"고 말했다.

Advertisement

KBO리그는 여전히 외국인 의존도가 컸다.

30일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 플레이오프 4차전 삼성과 KIA의 경기. 5회말 2사 1루. 2루타를 날린 후 포효하는 KIA 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.30/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽 전 감독이 시구를 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

이승엽은 "이번 플레이오프 한국시리즈 보면서 외국인 선수들 활약이 없으면 아직까지는 우리나라 투수 쪽에선 승리를 할 수 있는 확률이 낮아진다는 것을 확인했다. 안타까운 현실이다. 기량을 더 발전시켜서 1차전 2차전 외국인 아니라 토종 선수들이 나올 날을 기다리겠다"고 기대했다.

Advertisement

김도영은 이미 국제 수준에 올랐다.

이승엽은 "김도영은 모두가 아시다시피 우리나라 레벨이 아니라고 생각한다. 일본에서도 하이라이트를 챙겨 보면서 활약 지켜봤다. 일본 구단 스태프들도 관심 굉장히 많다. 모르는 스태프가 없다"고 감탄했다.

이어서 "우리나라 최고면 우리나라 레벨 뛰어 넘었다고 볼 수 있다. 우리나라 대표하고 전세계 야구 대표 할 수 있는 선수 충분히 자질 있다. 지금보다 큰 무대에 나갈 날을 기대하겠다. 충분히 가능하다"고 확신했다.

Advertisement

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com