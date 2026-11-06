펜스랑 마가 끼었나? MVP급 핵심타자 2명 잇따라 충돌 → 통증 호소, 11월 강추위에 피토하는 KT [KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 수비를 마친 KT 우익수 안현민이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 삼성 구자욱이 2타점 3루타를 날렸다. 수비 도중 부상을 당한 KT 안현민. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 삼성 구자욱이 2타점 3루타를 날렸다. 수비 도중 부상을 당한 KT 안현민. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 계절은 가을인데 날씨가 한겨울 뺨친다. 체감온도가 1도 안팎까지 추락했다..

여기에 이상할 만큼 마가 낀 부상이, KT 위즈에게 집중되고 있다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈 3차전.

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2회말 삼성은 흐름을 타고 있었다. 1-1 상황에서 이닝이 시작됐는데, KT 선발 소형준이 흔들렸다. 볼넷 3개로 1사 만루가 됐다. 1아웃조차 삼성 강민호의 번트 실패로 거저 얻은 카운트였다.

삼성은 여기서 김성윤의 유격수 쪽 깊숙한 땅볼로 1점을 따냈다. 그리고 다음 타자가 바로 구자욱이었다.

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구자욱은 2사 1,3루 볼카운트 2B0S에서 소형준의 3구째 142㎞ 컷패스트볼을 통타, 그대로 우측 깊숙한 곳으로 홈런성 타구를 쏘아올렸다.

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KT 우익수 안현민이 끝까지 잘 따라가 마지막 순간 펜스앞 점프캐치를 시도했다. 하지만 아쉽게도 타구가 글러브 끝에 맞고 옆으로 튀었다.

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반면 구자욱은 정규시즌 막판 당한 햄스트링 부상으로 전력질주가 불가능한 상황. 타구가 우측 파울지역 깊숙한 부분까지 튀자 구자욱은 3루까지 '종종걸음'으로 뛰었다. 3루에 도착한 구자욱은 홈 관중석을 향해 화려한 세리머니를 펼쳤다. 다리 컨디션이 정상이었다면, 인사이드파크홈런이 나오고도 남을 타구였다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

그런데 쓰러졌다가 일어나 공을 처리한 안현민의 상태가 심상치 않았다. 점프캐치에 실패한 직후 중심을 잃은채 떨어지면서 오른쪽 다리에 불편함까지 안게 된 상황으로 보인다.

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안현민은 코치진을 향해 '계속 뛸수있다'고 어필했다. 이어 다리 전체를 다시 점검받고, 운동화를 풀었다가 다시 신었다.

하필 3차전 날씨는 예년보다 한층 더 추웠다. 전날밤부터 갑작스럽게 북서쪽 차가운 공기가 한반도로 유입되면서 이날 대구지역 최저기온은 8도 미만으로 떨어졌다. 오후 6시30분부터 시작된 야구장 체감 기온도 손발이 차갑게 얼 만큼 차가웠다.

이번 한국시리즈의 추운 날씨로 인해 부상자가 속출하고 있는데, 정작 KT 쪽에 그 불운이 집중된 점이 눈에 띈다. 앞서 김상수가 발등에 타구를 맞고 걷기도 힘들 만큼 큰 통증을 호소해 2차전에 결장했고, 최원준도 앞서 2차전 때 우측 펜스를 직격하는 적시타를 잡으려다 펜스에 부딪혀 왼손 부상, 3차전에 나서지 못했다.

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4일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 2차전. 연장 10회말 2사 만루 허경민이 내야땅볼로 물러나며 아쉬워하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.04/

여기에 허경민(왼쪽 가슴 담증세)로 나란히 3차전에 결장하면서 라인업에 구멍이 숭숭 뚫렸다. 이강철 KT 감독은 3차전을 앞두고 2루에 김상수를 복귀시키고, 3루에 류현인을 기용하며 구멍을 메웠다. 하지만 만약 우익수 안현민마저 부상으로 빠지게 될 경우 타선 공백은 상상을 초월한다.

이번 시리즈에서 KT는 힐리어드와 최원준, 김현수 정도만 좋은 타격감을 보여주는 상황. 베테랑이 많은 KT 입장에선 추운 날씨가 눈엣가시일 수밖에 없다.

반면 시리즈 전부터 '아프다'고 주장했던 삼성은 아직 추가 부상자가 없다.

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 1차전. KT 김상수가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.03/

구자욱은 타석에선 불방망이를 휘두르고 있고, 종종걸음이나마 주루플레이도 열심히 하고 있다. 강민호는 여전히 정상적인 스윙을 하지 못하는 상황이지만, 투수리드 등 수비 공헌도를 감안해 포수로 선발출전중이다. 김영웅은 이날 3루 측 파울플라이를 잡기 위해 그물망에 몸을 던지는 묘기 같은 수비를 펼쳤고, 최형우는 힘겨운대로 42세 좌익수로 열심히 뛰고 있다.

대구=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com