"7이닝 잘 던질 것" 박진만 작투탔나, '가을지배자' 후라도, 첫 KS도 7이닝 1실점, 3경기 연속 QS[KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 마운드 내려오며 팬들에게 박수를 보내는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]"하던 대로 하면 될 것 같다. 플레이오프 때 처럼 하던대로 7이닝 던지면서 최고의 모습 보여줄 것이다."

6일 대구 라이온즈파크에서 열린 한국시리즈 3차전 선발 후라도를 향한 삼성 박진만 감독의 예언. 현실이 됐다.

삼성 후라도가 가을을 지배하고 있다. 플레이오프 2승으로 MVP에 오른 데 이어 데뷔 첫 한국시리즈에서 눈부신 호투로 팀 승리의 발판을 마련했다.

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후라도는 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 3차전에 선발 등판, 7이닝 6안타 무4사구 6탈삼진 1실점으로 4-1 리드를 안겼다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 마운드 내려오며 강민호와 포옹을 나누는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

KIA와의 플레이오프 2경기에서 2승무패 1.32의 평균자책점으로 팀을 한국시리즈에 진출시킨 으뜸 공신. 1승1패 후 88.9%의 확률이 걸린 한국시리즈 무대에서도 기대를 저버리지 않았다.

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6안타를 맞았지만, 적극적인 존 공략으로 산발로 분산시키며 실점을 최소화 했다.

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1회 김민혁과 힐리어드에서 2루타 2개를 맞아 1실점 한 뒤 더 집중력을 발휘했다. 2회까지 41구, 3회까지 61구로 투구수가 많았지만, 4회부터 빠르게 줄이며 기어이 7이닝을 채웠다.

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박진만 감독의 믿음과 기대를 저버리지 않은 환상투였다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 시구를 마치고 후라도와 인사를 나누는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

KT 타자들이 적극적으로 공략에 나섰지만, 4회 이후 후라도의 변화무쌍한 볼끝과 변화구에 휘말리며 거의 정타를 만들어내지 못했다. 무엇보다 4사구를 단 하나도 내주지 않는 보더라인 피칭으로 KT 타자들의 배트를 이끌어냈다.

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플레이오프 1차전 6⅔이닝 2실점, 2차전 7이닝 1실점(비자책)에 이어 한국시리즈 3차전 7이닝 1실점. 가을야구 전 경기이자 3경기 연속 퀄리티스타트, 2경기 연속 7이닝을 소화하는 괴력투를 이어갔다. 가을야구 3경기 20⅔이닝 4실점(3자책)으로 평균자책점 1.31이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com