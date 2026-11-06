'극과극' 소름돋는 대반전! '영점' 잃고 5볼넷 대난조 → 13타자 셧다운 '불꽃투'…온실 속 도련님 아니다 [대구리포트]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 KT의 한국시리즈 3차전. 인터뷰하는 KT 이강철 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 김영록 기자] 체감기온 1도를 넘나든 한겨울 날씨 때문일까. 평소와는 전혀 달랐다. 자멸하는 모양새였다.

그런데 벼랑끝에 선 한걸음을 남기고 돌변했다. 거침없는 삼진 퍼레이드가 시작됐다.

무대는 한국시리즈 3차전. 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 대결장이다.

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그리고 주인공은 KT 소형준이다. 소형준은 이날 3차전 선발로 출격, 삼성 아리엘 후라도와 맞붙었다.

결과만 놓고 보면 완패다. 후라도는 지난 플레이오프 2경기보다 더한 가을의 괴물로 진화해있었다.

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후라도는 앞서 KIA 타이거즈와의 플레이오프 2경기에서 2승 13⅔이닝 2실점으로 역투하며 플레이오프 MVP까지 거머쥐었다.

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그런데 후라도의 활약이 한국시리즈에서도 계속된 것. 후라도는 이날 KT 타선을 7이닝 동안 6안타 1실점 6K로 꽁꽁 걸어잠궜다. 차가워진 대구 공기도 아무 문제가 되지 않았다. 6회초 수비 도중 KT 힐리어드의 투수 강습 땅볼에 오른손을 강타당하고도 멀쩡했다. 7회에는 KT 벤치의 3연속 좌타 대타 기용에도 흔들리지 않고 7이닝을 책임졌다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 포효하는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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하지만 이날 소형준의 활약 역시 한겨울 추위 속에 만만찮게 경이로웠다. 특히 소형준은 금방이라도 무너질듯 흔들리다가 단숨에 중심을 회복한 뒤 그대로 4⅓이닝 퍼펙트라는 폭주를 펼쳤다.

이날 소형준은 말 그대로 힘겨운 출발을 보였다. 1회 선두타자 김지찬에게 안타, 김성윤의 번트 실수에도 다음타자 구자욱에게 볼넷을 내줬다. 결국 4번타자 최형우에게 1타점 적시타, 디아즈에게 볼넷으로 다시 1사 만루 대위기.

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간신히 류지혁을 병살 처리하며 한숨 돌렸지만, 험난한 하루가 이미 예고됐다.

2회는 손발을 조여오는 추위만큼이나 더욱 위태로웠다. 고영표 못지 않은 제구력의 소유자라는 소형준이 4타자 중 3타자에게 잇따라 볼넷을 허용하며 1사 만루가 됐다. 그 아웃카운트도 삼성 강민호의 번트 실수였다.

여기서 김성윤의 유격수 땅볼로 1실점, 그리고 구자욱에게 제대로 맞은 우측 펜스 직격 2타점 3루타. KT 우익수 안현민이 정확한 타이밍에 날아올랐지만, 아슬아슬하게 글러브에 맞고 흘렀다. 안현민은 착지 과정에서 오른쪽 다리에 통증까지 느껴 응급 처치를 받았다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 2타점 3루타를 날린 삼성 구자욱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

햄스트링 부상을 안고 종종걸음으로 3루까지 내달린 구자욱이 뜨겁게 포효하고 있는데, 소형준은 1⅔이닝 동안 3안타 5볼넷 4실점. 누가 봐도 무너지기 일보 직전, 이미 승부의 추는 삼성에게 기운듯 했다.

그 순간 소형준이 보이지 않던 눈이라도 뜬 걸까. 갑자기 다른 투수로 변했다.

최형우를 좌익수 뜬공으로 돌려세우며 2회를 마무리한 소형준은 이후 4이닝, 12타자를 연속 범타로 돌려세웠다. 12개의 아웃카운트 중 6개가 삼진이었다.

3회 디아즈 김영웅, 5회 구자욱 최형우, 6회 디아즈 이재현 등 삼진을 잡아낸 타자들의 면면도 만만찮다. 결국 소형준은 이날 자신의 임무를 6이닝 4실점으로 마무리지었다. 투구수는 103개.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 1사 1,2루 소형준이 김지찬을 볼넷으로 내보내 1사 만루 위기를 맞고 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

비록 KT는 이날 승부를 뒤집는데는 실패했지만, 소형준의 갑작스런 역투로 불펜 피해를 최소화할 수 있었다. 한국시리즈는 5전 3선승제로 치러지는 준플레이오프-플레이오프와는 달리 7전4선승제다. 선발투수 한명이 더 필요하고, 그만큼 불펜의 부담도 더 커진다.

소형준은 2020년 신인상 수상자다. 가을에는 더욱 강해진다.

데뷔 첫해 두산과의 플레이오프 1차전에 선발출격, 6⅔이닝 무실점의 미친 호투를 펼쳤다. 4차전에는 4회 2사 1루에 구원등판, 최주환에게 홈런을 허용했지만 이후 2⅓이닝을 역시 무실점으로 잘 막았다.

2021시즌에는 2년차 징크스에 시달렸지만, 한국시리즈에선 달랐다. 한국시리즈 2차전에서 두산 최원준을 상대로 6이닝 무실점으로 쾌투, 승리투수를 차지하며 데뷔 첫 우승반지까지 품에 안았다.

다만 이 성과는 모두 코로나19 여파로 인해 무관중 또는 제한관중, 고척돔에서 열린 경기였다. 이후 2022년 와일드카드 시리즈와 준플레이오프(2경기 11이닝 3자책, 2승)

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

이번 한국시리즈처럼 만원관중, 외부에서의 철저한 추위에 시달린 경기는 처음이었다. 2023년에는 팔꿈치 수술 여파로 가을야구에 출전하지 못했고, 2024년에는 시즌 막판 복귀해 제한된 역할만을 수행했다. 지난해에는 KT가 6년만에 가을야구 진출에 실패했다.

어쩌면 그렇게 무너지고 끝났다면 소형준의 가을야구 커리어 전체가 흔들릴 수도 있었던 이유다. 하지만 소형준은 다시 스스로를 다잡고 증명했다. 올해 프로 데뷔 7년차, 소형준은 결코 '온실 속 도련님'이 아니었다.

그런 소형준을 조련해낸 이강철 감독의 인내심도 눈부셨다. 한국시리즈 1승1패로 맞선 3차전, 확률상 이날 경기의 승자가 우승한 경우가 88.9%(16/18)나 된다는 승부처일 수 있었다. 하지만 결과적으로 소형준을 조기 교체했다 한들 변할 건 없었다. 한번 더 참고, 소형준에게 조금이나마 명예회복의 기회를 주면서 불펜도 아낀 이강철 감독의 선택이 일단은 옳았다.

대구=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com