저력과 투혼의 삼성, 진짜 우승하나, 2승1패 역전성공, 88.9% 확률 잡았다, 후라도 또 7이닝 가을지배, 구자욱 2타점 3루타[KS3 리뷰]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회초 2사 2루 후라도가 이정훈을 1루 땅볼로 잡아내 이닝을 끝내며 자신의 이름을 연호하는 팬들을 향해 박수를 보내고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]저력의 가을야구를 펼치고 있는 삼성 라이온즈가 안방에서 기적의 행진을 이어갔다.

1패 후 2연승으로 기어이 역전 시리즈를 만들어냈다.

삼성은 6일 대구 라이온즈파크에서 열린 KT 위즈와의 한국시리즈 3차전에서 후라도의 환상투와 구자욱의 2타점 3루타, 박승규의 쐐기 홈런에 힘입어 5대1로 승리했다.

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무승부가 낀 시리즈를 제외한 역대 한국시리즈에서 1승1패 후 3차전 승리팀의 한국시리즈 우승 확률은 무려 88.9%(16/18)에 달한다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성 라이온즈 레전드 '국민타자' 이승엽이 시구를 했다. 시구를 마치고 후라도와 인사를 나누는 이승엽. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

최원준과 허경민 두 핵심 야수 둘이 부상으로 선발 제외된 KT가 선취점을 내며 앞서갔다.

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최원준 대신 톱타자로 나선 김민혁이 1회초 선두타자 2루타로 물꼬를 텄다. 2사까지 잠잠했던 KT 타선. '후라도 킬러' 힐리어드(정규시즌 9타수4안타 3홈런)가 해결했다. 투볼로 조심스레 상대하다 스트라이크존에 들어온 커브를 강타해 라이온즈파크에서 가장 먼 가운데 담장을 때리는 적시 2루타로 팀에 선취점을 안겼다.

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하지만 KT리드는 오래가지 않았다. 삼성이 1회말 곧바로 반격에 나섰다.

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1회말 김지찬의 안타와 구자욱의 볼넷으로 만든 1사 1,2루에서 4번 최형우가 좌전 안타로 2루주자를 불러들이며 1-1 균형을 맞췄다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회초 삼성 이승민이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

2회말, 변수가 생겼다. 섭씨 10도 아래로 뚝 떨어진 바람 부는 날씨 속 소형준이 초반부터 영점을 찾지 못했다. 선두 이재현과 류지혁을 연속 볼넷으로 내보내며 위기를 자초했다. 강민호를 번트 뜬공으로 잡아냈지만, 김지찬에게 또 볼넷을 허용해 1사 만루. 김성윤의 유격수 땅볼로 안타 없이 2-1 역전에 성공한 삼성은 이어진 2사 1,3루에서 구자욱이 오른쪽 담장 상단을 때리는 싹쓸이 3루타로 4-1로 달아났다.

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폭풍 같은 1,2회가 지나가자 평온이 찾아왔다. 기나긴 0의 행진이 전광판에 새겨졌다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1,3루 구자욱이 2타점 3루타를 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

3점 차가 유지되던 경기. 엘도라도가 울려퍼지던 약속의 8회, 삼성에서 쐐기점수가 나왔다.

6회초 부터 최형우 대신 좌익수로 교체 출전한 박승규가 1사 후 첫 타석에서 KT 믿을맨 김정운의 낮은 148㎞ 직구를 당겨 빨랫줄 같은 좌중월 솔로홈런으로 라이온즈파크를 열광에 빠뜨렸다.

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 8회말 박승규가 좌중월 솔로홈런을 치고 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

삼성 선발 후라도는 또 한번 가을을 지배하며 결정적인 승리를 안겼다.

7이닝 6안타 무4사구 6탈삼진 1실점으로 한국시리즈 첫 등판에서 첫승을 거뒀다.

플레이오프 1차전 6⅔이닝 2실점, 2차전 7이닝 1실점(비자책) 2연승(평균자책점 1.32)로 시리즈 MVP를 거머쥐었던 그는 한국시리즈 3차전에서도 7이닝 1실점. 가을야구 전 경기이자 3경기 연속 퀄리티스타트, 2경기 연속 7이닝을 소화하는 괴력투를 이어갔다. 가을야구 3경기 20⅔이닝 4실점(3자책)으로 평균자책점 1.31이다. 불펜에이스 이승민이 8회를, 김태훈이 9회 리드를 지키며 3차전 승리를 완성했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 2회말 2사 1, 3루. 삼성 구자욱이 2타점 3루타를 날렸다. 득점에 성공한 김성윤. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

차가워진 날씨 속 1,2회 볼넷 5개를 내주며 평소답지 않게 고전하던 KT 선발 소형준은 2회 마지막 타자부터 6회말 마운드를 내려갈 때까지 13타자 연속 범타 행진을 펼치며 가을야구 강자로서의 제 모습을 되찾았다.

하지만 1,2회에만 3안타 5볼넷으로 4실점 하며 패전투수가 됐다. 가을야구 첫 패배가 중요한 경기에서 아쉽게 나왔다.

오른손 엄지 통증을 참아가며 출전을 강행하고 있는 KT 김현수는 포스트시즌 통산 최다 경기 출전 타이인 109경기(종전 홍성흔) 출전 기록을 세웠다.

부쩍 차가워진 날씨였지만 KS 3차전도 어김 없이 매진(23,550명) 되며 포스트시즌 49경기 연속 매진(2023 KS 1차전~)과 한국시리즈 24경기 연속 매진(2022 KS 1~) 행진을 이어갔다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com