대충격! 소형준이 KS 불명예 타이기록 → 박진만 예언 소름 돋네 "후라도는 괜찮을 것, 그러나.." [KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 마운드 내려오며 강민호와 포옹을 나누는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] "투수한테 영향이 있지 않을까."

박진만 삼성 라이온즈 감독의 예언이 적중했다. KT 위즈 선발투수 소형준이 볼넷을 남발하며 무너졌다. 추운 날씨가 영향을 미쳤을 가능성이 높다.

소형준은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 삼성과 한국시리즈 3차전에 선발 등판, 6이닝 4실점 패전투수가 됐다. 3회가 돼서야 안정을 찾았지만 너무 많은 점수를 준 뒤였다.

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KT는 1대5로 패배했다. 시리즈 1승 2패, 수세에 몰렸다.

소형준은 경기 초반 제구력이 흔들렸다. 영점을 잡기까지 시간이 오래 걸렸다. 그러는 동안 소형준은 2회까지 볼넷 5개나 주면서 스스로 무너졌다. 주자가 쌓이고 장타 한 방을 얻어맞아 순식간에 대량 실점했다.

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소형준은 2회에만 볼넷 3개를 줬다. 한국시리즈 한 이닝 최다 볼넷 타이, 불명예 기록이다.

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이날 기온이 뚝 떨어졌다. 1차전 2차전과 확연히 다른 환경이었다.

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박 감독은 경기를 앞두고 투수들이 민감하게 반응할 수 있다고 짚었다. 그는 "투수한테 영향이 있지 않을까. 마운드에 바람이 불면 밸런스가 흔들릴 수 있다. 후라도는 워낙 경험이 많은 선수라 좋은 활약을 해줄 것이다. 야수들은 크게 상관 없다"고 말했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 6회말 투구를 마친 소형준이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 마운드 내려오며 팬들에게 박수를 보내는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

실제로 소형준이 흔들렸다. 소형준은 포스트시즌 통산 8경기 3승 무패 1홀드, 큰 경기 경험도 많았다. 소형준은 평소 볼넷이 많은 투수도 아니다. 그러나 이날은 반복적으로 손에 바람을 넣었다. 오른손을 뒷주머니에 넣었다가 뺐다. 마운드에서 상당히 고전했다.

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소형준은 3회말부터 감을 잡았다. 3회부터 6회까지는 무실점으로 호투했다.

하지만 후라도가 월등하게 잘 던졌다. 후라도는 7이닝을 1실점으로 틀어막았다. 박 감독의 예언이 소름 돋게 적중한 셈이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com