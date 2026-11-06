대반전! 삼성, 4차전 선발 장찬희 깜짝 예고! → KT는 예상대로 로건 [KS3 현장]

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 투구하는 삼성 장찬희. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.03/

3일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 한국시리즈 1차전. 7회초 마운드에 오른 로건의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 업셋 우승에 성큼 다가섰다.

삼성이 4차전 선발 깜짝 카드를 꺼냈다. 고졸루키 장찬희다. KT 위즈는 로건이다.

삼성은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 3차전서 5대1로 승리했다. 삼성은 1차전 패했으나 2차전 3차전 내리 이겼다. 시리즈 2승 1패로 우위를 선점했다.

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역대 한국시리즈 1승 1패에서 3차전을 승리한 팀이 우승할 확률은 89%에 달한다. 18차례 중 무려 16회다.

3차전을 패하고도 우승을 했던 두번의 예외는 2003년 현대 유니콘스와 2020년 NC다이노스로 둘 다 1위팀이었다.

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삼성은 장찬희를 4차전 선발투수로 내세웠다.

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장찬희는 올 시즌 41경기 76이닝 4승 5패 3홀드 평균자책점 4,.50을 기록했다. KT전은 2경기 5이닝 4실점 부진했다.

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삼성은 한국시리즈에 들어와 선발 최원태를 불펜으로 돌리면서 로테이션에 구멍이 발생했다.

박진만 삼성 감독은 3차전을 앞두고 4차전 선발투수를 미리 공개하지 않았다. 그는 "오늘(3차전) 불펜 상황에 따라 정해질 것 같다"고 말을 아꼈다.

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삼성은 3차전 선발 후라도가 눈부신 역투를 펼치면서 불펜을 크게 아꼈다.

KT 선발투수는 로건이다. 로건은 3차전 미출전 선수로 분류되며 4차전 선발이 예상됐다.

로건은 올 시즌 17경기 92⅔이닝 7승 5패 평균자책점 3.59를 기록했다.

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로건은 1차전에 구원 등판했다가 결과가 좋지 않았다. ⅓이닝 2피안타 2실점 고전했다. 정규시즌 삼성전 또한 2경기 11⅔이닝 6실점 평균자책점 4.63으로 평범했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com