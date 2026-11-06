7-7-7 삼성 후라도, 압도적 경이적 환상적! → "MVP는 목표가 아니다"[KS3 현장]

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 3차전 MVP 수상한 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 5대1로 승리했다. 후라도와 강민호가 기쁨을 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.06/

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[대구=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 외국인투수 후라도가 또 7이닝을 삭제했다.

후라도는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 KBO리그 포스트시즌 KT 위즈와 한국시리즈 3차전에 선발 등판, 7이닝 1실점 호투했다.

삼성은 5대1로 승리, 시리즈 전적 2승 1패 우위를 점했다. 후라도는 3차전 MVP에 등극했다.

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후라도는 이번 포스트시즌 그야말로 에이스의 위용을 자랑했다.

KIA 타이거즈와 준플레오프 2차전 6⅔이닝 2실점, 5차전 7이닝 1실점(비자책)에 이어 한국시리즈 3차전까지 7이닝을 접수했다.

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가을야구서 3경기 연속 7회에 마운드를 밟은 것이다.

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심지어 후라도는 6회 강습타구에 손을 맞았음에도 불구하고 투혼을 불태웠다.

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후라도는 "MVP가 목표가 아니다. 최선을 다하는게 중요하다. 우리가 우승해서 시리즈 MVP까지 가져오면 좋겠지만 나는 내 할 일을 하겠다"고 말했다.

박진만 삼성 감독은 "후라도가 포스트시즌 3경기 던졌는데 전부 7이닝이다. 오늘도 완벽하게 던져줬다. 덕분에 우리가 승리할 수 있었다. 후라도 덕분에 불펜 소모를 최소화하고 불펜 운영도 수월하게 할 수 있었다"고 고마워했다.

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7회 등판은 후라도가 자청했다.

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 삼성이 KT에 승리했다. 경기 종료 후 후라도와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 KT와 삼성의 한국시리즈 3차전. 7회 투구를 마치고 마운드 내려오는 삼성 선발 후라도. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.06/

후라도는 "내려와서 (강)민호형이 손 괜찮냐고 했다. 더 할 수 있냐고 했다. 민호 형도 아픈데 하고있다. 나도 무조건 할 수 있다고 했다"고 말했다.

후라도는 "지금은 손 괜찮다. 정통으로 맞은 게 아니다"라고 덧붙였다.

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강민호 역시 옆구리 근육이 찢어진 상태로 통증을 참고 경기를 뛰는 중이다.

후라도는 3회까지 61구나 던졌지만 4회부터 투구수를 절약했다.

후라도는 "스트라이크를 던지려고 했다. 몸이 자꾸 열리는거같아서 작은 실수를 바꿨다. 결과가 잘 나왔고 투구도 공격적으로 됐고 결국 팀이 승리할 수 있게 도운 것 같아서 기쁘다"고 설명했다.

특별한 비결은 없다.

후라도는 "사실 정규시즌이 쉽진 않았다. 작년에 플레이오프까지 하면 거의 220닝 던졌다. 올해는 WBC도 다녀왔다. 그건 이미 끝났다고 생각하고 최선을 다해서 싸우는게 남았다고 생각할 뿐"이라고 말했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com